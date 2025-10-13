Turismo culturale e produzioni enogastronomiche al centro del tour di operatori provenienti da Stati Uniti, Emirati, Cina e altri Paesi che hanno visitato i borghi storici alla scoperta delle eccellenze locali

L’Accademia Internazionale di Cucina Mediterranea di Spilinga ha ospitato circa 60 tour operator provenienti da Stati Uniti, Emirati Arabi, Turchia, Svizzera, Spagna, Polonia, Filippine, Olanda, Canada, Argentina, Cina e Germania. L’evento che rientra nel progetto speciale Mirabilia Food&Drink, la prestigiosa vetrina dedicata al turismo culturale e alle produzioni d’eccellenza italiane, è organizzato dalla Camera di Commercio Catanzaro Crotone Vibo Valentia in collaborazione con Isnart. L’obiettivo della manifestazione è valorizzare le eccellenze enogastronomiche, culturali e turistiche del territorio.

Un viaggio tra Tropea, Spilinga e Zungri

Il tour dei buyer internazionali ha avuto inizio nel suggestivo borgo di Tropea, con una visita al centro storico, al porto turistico e alla Chiesa di Santa Maria dell’Isola. Successivamente, la delegazione si è spostata a Spilinga, accolta all’Ufficio di Promozione Turistica comunale “Visit Spilinga”, dove ha potuto immergersi nell’atmosfera autentica della tradizione calabrese.

All’interno dell’Accademia Internazionale di Cucina Mediterranea, gli ospiti hanno partecipato a uno show cooking e a un percorso di degustazione dedicato ai tre prodotti simbolo del Vibonese: la ‘Nduja di Spilinga, la Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP e il Pecorino del Monte Poro DOP. Queste eccellenze gastronomiche, fortemente identitarie, hanno conquistato i palati degli operatori internazionali, incuriositi non solo dal gusto ma anche dalle storie e dalle tradizioni che ogni prodotto porta con sé.

Una vetrina per raccontare il territorio

«Siamo orgogliosi di aver presentato i nostri tour esperienziali, realizzati anche grazie al prezioso apporto dell’Ufficio di Promozione Turistica comunale “Visit Spilinga”, che ha rappresentato il punto di accoglienza dei tour operator – ha dichiarato Corrado Rossi, presidente dell’Accademia – e delle nostre cooking class, attraverso cui continuiamo a trasmettere la cultura gastronomica della nostra terra».

Parole di soddisfazione sono arrivate anche da Pasquale Pugliese, in rappresentanza dei Consorzi di tutela: «Il nostro intento è far conoscere i nostri prodotti, farli assaggiare e degustare nella loro veste migliore. È un’occasione straordinaria per farli apprezzare al mondo».

Il tour è poi proseguito a Zungri, dove la delegazione ha visitato le grotte e gli insediamenti rupestri, suscitando grande interesse per il patrimonio storico e paesaggistico dell’area. «Siamo rimasti colpiti dalla bellezza dei luoghi e dalla qualità dei prodotti tipici» ha commentato Rita Borsik, buyer austriaca. «Questa esperienza ci ha permesso di scoprire mete e sapori nuovi, con un potenziale turistico davvero notevole».

Cultura, gusto e sviluppo territoriale

La giornata si è conclusa a Vibo Valentia, con una visita al Castello, al Museo Archeologico, al Duomo, al Convento domenicano e al Museo d’Arte Contemporanea Limen, ospitato nella sede della Camera di Commercio.

«Siamo entusiasti di condividere le meraviglie della nostra cucina con il mondo – ha concluso Rossi –. Eventi come questo dimostrano che la Calabria ha tanto da raccontare e che ogni piatto è una storia di passione, territorio e accoglienza. Nei prossimi mesi continueremo su questa strada, portando a Spilinga visitatori nazionali e internazionali e creando un circuito di sviluppo territoriale in forte crescita».



