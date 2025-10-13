L’Accademia Internazionale di Cucina Mediterranea di Spilinga ha ospitato circa 60 tour operator provenienti da Stati Uniti, Emirati Arabi, Turchia, Svizzera, Spagna, Polonia, Filippine, Olanda, Canada, Argentina, Cina e Germania. L’evento che rientra nel progetto speciale Mirabilia Food&Drink, la prestigiosa vetrina dedicata al turismo culturale e alle produzioni d’eccellenza italiane, è organizzato dalla Camera di Commercio Catanzaro Crotone Vibo Valentia in collaborazione con Isnart. L’obiettivo della manifestazione è valorizzare le eccellenze enogastronomiche, culturali e turistiche del territorio.

Un viaggio tra Tropea, Spilinga e Zungri

Il tour dei buyer internazionali ha avuto inizio nel suggestivo borgo di Tropea, con una visita al centro storico, al porto turistico e alla Chiesa di Santa Maria dell’Isola. Successivamente, la delegazione si è spostata a Spilinga, accolta all’Ufficio di Promozione Turistica comunale “Visit Spilinga”, dove ha potuto immergersi nell’atmosfera autentica della tradizione calabrese.

All’interno dell’Accademia Internazionale di Cucina Mediterranea, gli ospiti hanno partecipato a uno show cooking e a un percorso di degustazione dedicato ai tre prodotti simbolo del Vibonese: la ‘Nduja di Spilinga, la Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP e il Pecorino del Monte Poro DOP. Queste eccellenze gastronomiche, fortemente identitarie, hanno conquistato i palati degli operatori internazionali, incuriositi non solo dal gusto ma anche dalle storie e dalle tradizioni che ogni prodotto porta con sé.

Una vetrina per raccontare il territorio

«Siamo orgogliosi di aver presentato i nostri tour esperienziali, realizzati anche grazie al prezioso apporto dell’Ufficio di Promozione Turistica comunale “Visit Spilinga”, che ha rappresentato il punto di accoglienza dei tour operator – ha dichiarato Corrado Rossi, presidente dell’Accademia – e delle nostre cooking class, attraverso cui continuiamo a trasmettere la cultura gastronomica della nostra terra».

Parole di soddisfazione sono arrivate anche da Pasquale Pugliese, in rappresentanza dei Consorzi di tutela: «Il nostro intento è far conoscere i nostri prodotti, farli assaggiare e degustare nella loro veste migliore. È un’occasione straordinaria per farli apprezzare al mondo».

Il tour è poi proseguito a Zungri, dove la delegazione ha visitato le grotte e gli insediamenti rupestri, suscitando grande interesse per il patrimonio storico e paesaggistico dell’area. «Siamo rimasti colpiti dalla bellezza dei luoghi e dalla qualità dei prodotti tipici» ha commentato Rita Borsik, buyer austriaca. «Questa esperienza ci ha permesso di scoprire mete e sapori nuovi, con un potenziale turistico davvero notevole».

Cultura, gusto e sviluppo territoriale

La giornata si è conclusa a Vibo Valentia, con una visita al Castello, al Museo Archeologico, al Duomo, al Convento domenicano e al Museo d’Arte Contemporanea Limen, ospitato nella sede della Camera di Commercio.

«Siamo entusiasti di condividere le meraviglie della nostra cucina con il mondo – ha concluso Rossi –. Eventi come questo dimostrano che la Calabria ha tanto da raccontare e che ogni piatto è una storia di passione, territorio e accoglienza. Nei prossimi mesi continueremo su questa strada, portando a Spilinga visitatori nazionali e internazionali e creando un circuito di sviluppo territoriale in forte crescita».


 