La giovane studentessa vibonese Rebecca Bartone si aggiudica la tappa regionale del concorso nazionale “Eplibriamoci” dedicato a temi di grande attualità come il bullismo e il cyberbullismo. L’alunna della terza classe dell’Istituto comprensivo di Acquaro-Sorianello-Soriano ha avuto la meglio sugli altri due finalisti, Eva Tolisano e Marco Docimo, rispettivi allievi delle terze classi degli Istituti comprensivi di Morano-Saracena e Luzza, entrambi in provincia di Cosenza. La partecipata e intensa cerimonia di premiazione si è svolta nella Sala conferenze “Monsignor Vincenzo De Chiara” situata all’interno del Seminario vescovile di Mileto, gentilmente concessa dal rettore don Francesco Colaci.

Rebecca Bartone - dopo essersi imposta «per l’originalità e la qualità espressiva dimostrate nel concorso di scrittura» e perché «con parole intense e sincere ha saputo trasmettere a tutti i presenti emozioni profonde» - parteciperà adesso alle selezioni per l’assegnazione del titolo di vincitore assoluto dell’edizione 2026 della rassegna promossa dall’Ente Pro Loco italiane (Epli), in programma il prossimo 7 maggio a Roma presso la “Sala degli atti parlamentari” del Senato della Repubblica. La commissione giudicatrice della tappa regionale era composta da Maria Teresa Daffinà, Concetta Macrì e Adele Sidoti.

All’incontro svoltosi nel seminario della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea sono intervenuti, tra gli altri, il presidente nazionale Epli, Pasquale Ciurleo, il curatore del concorso “Eplibriamoci”, Giuseppe Esposito, il presidente Epli Calabria, Giuseppina Ierace, il vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, Giacomo Crinò, il sindaco di Mileto, Salvatore Fortunato Giordano, il sindaco di Sorianello, Sergio Cannitello, il presidente della locale Pro Loco, Rosario Tomeo. Al termine della cerimonia di premiazione l’incontro all’interno del seminario vescovile è proseguito con l’assemblea regionale dei soci delle Pro Loco e con gli adempimenti statutari previsti all’ordine del giorno, tra cui l’approvazione del Bilancio consuntivo Epli Calabria 2025.

Infine, un piacevole momento di sana convivialità in un noto ristorante del luogo, il tour culturale per ammirare le bellezze culturali e paesaggistiche della città nell’XI secolo assurta al ruolo di capitale normanna del meridione d’Italia, il significativo frangente spirituale all’interno della Villa della Gioia della Serva di Dio Natuzza Evolo, situata nella grande spianata della Fondazione “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime” di Paravati.