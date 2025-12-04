Laboratori di cucina, sala, accoglienza e attività sportive come il sitting volley hanno valorizzato le abilità di ragazzi e ragazze che hanno partecipato all’evento promosso in collaborazione con la Federazione italiana cuochi

Grande partecipazione all’Istituto Alberghiero di Vibo Valentia all'evento promosso dal Dipartimento solidarietà ed emergenza della Federazione italiana cuochi della Calabria, che ha coinvolto studenti provenienti da diverse scuole della regione. L’iniziativa ha messo al centro gli alunni con disabilità attraverso attività pensate per valorizzarne abilità, creatività e spirito di collaborazione.

Francesco Corapi presidente del Dipartimento solidarietà ed emergenza della Fic Calabria ha spiegato: «Abbiamo organizzato un’attività inclusiva soprattutto per i ragazzi diversamente abili», articolata in più momenti dedicati alla cucina e allo sport grazie al sitting volley, scelto per favorire la partecipazione di tutti. Corapi ha ricordato inoltre che gli istituti professionali accolgono numerosi giovani con disabilità motorie e cognitive e che queste scuole offrono «ampio spazio e opportunità alla manualità» permettendo agli studenti di affrontare e superare ostacoli «soprattutto per l’autosufficienza».

Presente anche Giancarlo Cliceri dirigente nazionale del Dipartimento solidarietà ed emergenza della Protezione Civile, che ha definito giornate come questa «importantissime», chiarendo che «non solo oggi ma 365 giorni dobbiamo accompagnare i ragazzi» e ricordando che i percorsi degli istituti alberghieri offrono reali prospettive. Soddisfatta la dirigente scolastica Eleonora Rombolà, che ha descritto l’evento come «un momento molto importante», sottolineando l’orgoglio di ospitare le scuole della Calabria in una giornata che, seppur riconosciuta a livello internazionale, vuole essere «un momento di incontro, confronto e di festa».