A seguito di diverse segnalazioni sui disagi vissuti dai cittadini nel quartiere Cancello Rosso a causa dei lavori sui cavi interrati della linea elettrica, l’assessore ai Lavori pubblici di Vibo Valentia Salvatore Monteleone si è recato sul posto per un sopralluogo. Sono emerse varie criticità con riferimento agli scavi e ai mancati ripristini.

«Non è tollerabile – tuona ora Monteleone – che lunghi tratti di scavo permangano aperti per un tempo eccessivo rispetto alle necessità delle opere, provocando enormi disagi alla cittadinanza, alle attività commerciali, alla sicurezza automobilistica e pedonale. Questo modello di procedure nella realizzazione delle opere in questione, non appare rispettoso di tali improrogabili e significative necessità, rappresentando, peraltro, un modus operandi che mortifica la città e le prerogative di vigilanza, controllo e sicurezza della nostra amministrazione».

Da queste premesse, l’annuncio dell’assessore: «Le ditte e-distribuzione Spa e RE.D.E.L. Srl sono state diffidate ad adempiere con immediatezza al ripristino e chiusura degli scavi nel quartiere Cancello Rosso, con relativo ripristino del manto stradale secondo le prescrizioni tecniche vigenti. Inoltre, le ditte sono state convocate per la giornata di giovedì 20 novembre nella casa comunale, per le determinazioni conseguenti, specie in caso di inadempienze nel riscontrare l’immediato ripristino richiesto e l’altrettanto ineludibile messa in sicurezza del quartiere interessato, con previsione anche di revoca del nulla-osta concesso dall’amministrazione».