Un evento straordinario ha visto protagonista il Reparto Operativo Aeronavale (Roan) della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, che sabato scorso ha curato il trasporto solenne del simulacro della Madonna di Fatima nell’ambito della “Peregrinatio Mariae” a Corigliano-Rossano.

La sacra effige è stata imbarcata su un elicottero AW139 della Sezione Aerea di Lamezia Terme e trasferita dall’area portuale di Corigliano fino al Palazzetto dello Sport “Felice Calabrò” di Rossano. Nonostante le condizioni meteo avverse, il velivolo ha sorvolato i cieli della città e, in particolare, gli ospedali “Guido Campagna” di Corigliano e “Nicola Giannettasio” di Rossano, regalando una simbolica benedizione dall’alto a pazienti e personale sanitario.

Al termine del volo, la statua è stata accolta dalle autorità religiose e dai militari del comparto A.T.P.I. del Gruppo Sibari e della Compagnia di Corigliano-Rossano, che hanno garantito la cornice di sicurezza e accompagnato la sacra immagine lungo il percorso cittadino fino alla Chiesa di San Paolo, sede della celebrazione eucaristica.

L’iniziativa, promossa dalla Parrocchia San Paolo e dai Servi del Cuore Immacolato di Maria, ha visto la partecipazione di centinaia di fedeli. Fondamentale è stato il contributo della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, con le sue componenti territoriali e aeronavali, che hanno reso possibile lo svolgimento di un evento dal profondo valore religioso e comunitario.