La campagna di informazione prende spunto dal calendario del Corpo per illustrare ai cittadini le diverse attività svolte, con un focus sulla vigilanza e sui controlli nello spazio marittimo provinciale

Prosegue il percorso di informazione e sensibilizzazione sui temi della legalità promosso dalla Guardia di Finanza e dalla Provincia di Vibo Valentia. Un’iniziativa che, partendo dai contenuti del calendario realizzato dal Corpo, intende far conoscere ai cittadini i diversi ambiti della sua attività, con uno sguardo anche alla realtà del territorio provinciale.

Tra questi, un ruolo specifico è svolto dal comparto aeronavale, impegnato nelle attività di vigilanza e controllo sul mare. Un settore che assume particolare rilievo in una provincia come quella di Vibo Valentia, caratterizzata da un ampio tratto di costa e da una significativa presenza di attività legate al mare.

Il ruolo del comparto aeronavale

I reparti aeronavali forniscono un contributo agli obiettivi assegnati al Corpo dal ministro dell’Economia e delle Finanze nell’ambito della direttiva annuale per l’azione amministrativa.

L’impiego coordinato di mezzi navali e aerei consente infatti di intervenire nei diversi ambiti delle missioni istituzionali affidate alle Fiamme Gialle, assicurando una presenza operativa anche nello spazio marittimo.

È proprio attraverso questa presenza che il comparto aeronavale svolge quotidianamente le proprie attività di vigilanza e controllo sul mare, contribuendo al quadro delle funzioni istituzionali della Guardia di Finanza.

«Siamo il faro della sicurezza in mare»

A sintetizzare il significato dell’attività è il messaggio scelto per accompagnare l’immagine del calendario dedicata al comparto aeronavale: “Siamo il faro della sicurezza in mare”.

Una frase che racchiude, si legge nell’iniziativa, il ruolo di vigilanza e controllo svolto quotidianamente dagli uomini e dalle donne della Guardia di Finanza.

Il percorso promosso dalla Guardia di Finanza e dalla Provincia di Vibo Valentia punta così a far conoscere, attraverso il calendario e i suoi contenuti, i diversi settori nei quali opera il Corpo, soffermandosi anche sulle specificità del territorio provinciale e, in questo caso, sull’attività svolta nello spazio marittimo.