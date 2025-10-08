Una domenica all’insegna dello sport e della sensibilizzazione quella promossa dall’associazione “I Giovani di Limbadi” e di un gruppo di genitori della scuola calcio ASD Real Limbadi.

L’iniziativa, che ha registrato un’ampia partecipazione, è stata dedicata alla prevenzione del tumore al seno.

La giornata si è aperta sul campo da gioco, dove i genitori dei giovani atleti si sono sfidati in due partite di calcio a 5: prima i papà, poi le mamme, creando un clima di festa e coesione.

Il momento sportivo ha lasciato spazio a quello informativo con l’intervento di Maria Renne, specialista in chirurgia oncologica presso l’Azienda ospedaliera Mater Domini di Catanzaro.

Presenti anche le associazioni “La Danza della Vita Onlus” di Palmi e “Europa Donna Calabria”, rappresentate da Marisa Gambi, Rosa Ferraro e Jolanda Longo. Le due realtà da anni forniscono supporto pratico e psicologico alle donne colpite da tumore al seno e ai loro familiari. I saluti istituzionali sono stati affidati al vicesindaco Alessandra Limardo.