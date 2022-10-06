Il coordinamento provinciale di Libera Vibo: «Grazie Roberta per aver deciso di concludere il tuo percorso di studi parlando del lavoro di questi anni»

«”Gli eventi come attivatori di cambiamento e di nuovi scenari socio-culturali: il caso Limbadi”. Il campo di E!State Liberi, l’attività di contronarrazione e l’impegno quotidiano di Libera diventano oggetto di studio. La storia e le tradizioni del piccolo paese vibonese, la voglia di vincere lo stigma e di raccontare un’altra verità, la forza della “restanza” che diventa lotta. Questa la tesi di laurea della nostra Roberta Artesi, militante della prima ora di Libera Vibo Valentia. La cultura come motore di cambiamento, come fattore di riscatto, la cultura che genera e rigenera mentalità e che immagina e costruisce futuro. Grazie Roberta per aver deciso di concludere il tuo percorso di studi parlando del lavoro di questi anni, per averci permesso di guardare con occhi diversi la forza dell’azione che solo il “noi” può generare. Libera è anche questo: la condivisione della gioia». Così il coordinamento provinciale dell’associazione Libera Vibo Valentia.