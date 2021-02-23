Domenico Mazzotta, 33 anni, ha fondato a Soriano il brand Independent Republic e ora esporta in tutto il mondo magliette iconiche e dissacranti. Ecco la sua storia

Arte e cultura pop, fuse insieme in un mix a volte dissacrante, stampato su t-shirt. Il volto di Vincent van Gogh nel suo celebre autoritratto che si confonde con i lineamenti di Clint Eastwood. La mano di Dio nella Creazione di Adamo di Michelangelo che sfiora il pallone dei Mondiali di calcio dell’86 e diventa così la mano de Dios, quella di Diego Armando Maradona. Trovate come queste sono alla base del successo imprenditoriale di un giovane vibonese, Domenico Mazzotta – 33 anni, graphic designer – che nelle sue elaborazioni fonde immortali opere d’arte con i volti e i simboli più iconici della contemporaneità. Collage che, all’inizio, erano solo quadri, che un giorno ha la possibilità di esporre in un bistrot di Vibo Valentia. Li vende tutti e investe quel gruzzoletto di appena 5mila euro per realizzare, con le stesse immagini, le sue prime t-shirt.

Un successo inaspettato

Sono i giorni del lockdown. Il progetto approda sul web e diventa virale. «Subito dopo la mostra, decido di pubblicare alcune foto delle mie creazioni su Instagram. Il successo è inaspettato. In pochi giorni arrivano centinaia di richieste di acquisto». Quell’entusiasmo crescente convince Domenico a lasciare il suo lavoro nel campo della comunicazione e fondare un brand di abbigliamento e accessori moda: Independent Republic. Marchio che in poco meno di un anno si afferma sul mercato italiano e internazionale. Oggi sui social lo seguono più di 50mila followers.

Le sue creazioni arrivano in Francia, Germania, Spagna, fino in Russia. Persino qualche personaggio famoso decide di indossare le sue magliette. Dietro ad ogni immagine c’è un significato. Ed ecco che la Venere di Botticelli prende il volto di Uma Thurman. La statua della libertà ha il braccio di Freddie Mercury. Un tributo ai momenti leggendari della nostra cultura, tra arte, icone e momenti impressi nella mente di ogni generazione.

«Il mio futuro è a Soriano»

La base operativa è a Soriano Calabro nel Vibonese. La sua città natale. È qui che Domenico vuole conservare le sue radici. Ed è qui che vuole vedere crescere i suoi figli. Affitta un magazzino, lo trasforma in laboratorio. Insieme ai suoi quattro collaboratori inizia la produzione di t-shirt. Qui si stampano magliette e si smistano gli ordini. Oggi il team di Independent Republic vende i suoi prodotti in tutta Europa, tramite il sito web e una rete di negozi diventati rivenditori del brand. Tra i progetti in cantiere l’apertura quest’estate del primo negozio Independent Republic: «Dove? Ancora non posso svelarlo».

Verso nuovi traguardi

All’orizzonte ci sono traguardi ancora più importanti: «A breve – afferma – lanceremo una capsule collection con un personaggio importante, un progetto top secret che non posso ancora rivelare ma che – giura il designer – sorprenderà tutti». È un giovane ambizioso e determinato. La sua storia è stata raccontata anche dal sito Hub Calabria, portale web che raccoglie le esperienze di giovani calabresi che in Italia o all’estero rappresentano il meglio di questa regione in termini di competenze professionali e capacità imprenditoriale. «Non è stato semplice lasciare il lavoro e convincere tutti che potevo realizzare il mio sogno – aggiunge Mazzotta -, ma bisogna crederci, rischiare, sbagliare, cadere e rialzarsi. Perché i risultati prima o poi arrivano. Proprio come è successo a me». Un successo inaspettato. «È arrivato come un’onda che mi ha travolto e io l’ho soltanto cavalcata»