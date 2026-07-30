La tradizionale cerimonia apre il nuovo anno sociale 2026-2027. Presenti le massime autorità del Distretto 108 Ya, soci e rappresentanti dei club calabresi. Al centro continuità, solidarietà e servizio alla comunità

Una serata dedicata ai valori della solidarietà, dell'amicizia e dell'impegno verso il territorio ha accompagnato il tradizionale Passaggio della Campana del Lions Club Vibo Valentia, appuntamento che segna ufficialmente il passaggio di consegne tra il presidente uscente e quello entrante e l'avvio del nuovo anno sociale 2026-2027.

La cerimonia, svoltasi domenica 26 luglio, ha rappresentato uno dei momenti più significativi della vita associativa del club, nel segno della continuità e del motto lionistico «We Serve».

Nel corso della serata è stato rivolto un sentito ringraziamento al presidente uscente Domenico Caporale, al quale sono stati riconosciuti il lavoro svolto durante l'ultimo anno sociale, la capacità di rafforzare lo spirito di squadra all'interno del club e le numerose iniziative di service promosse a favore della comunità.

Un'attività che ha ricevuto l'apprezzamento sia dei soci sia delle autorità lionistiche presenti.

A raccogliere il testimone è Gabriele Fusca, nuovo presidente del Lions Club Vibo Valentia, accolto dal sostegno dell'intera associazione.

Il nuovo corso si propone di proseguire nel solco tracciato negli anni precedenti, rafforzando le attività di volontariato e i progetti rivolti al territorio, con particolare attenzione alle persone più fragili, alla prevenzione sanitaria, alla tutela dell'ambiente, ai giovani e alla promozione della cultura del servizio.

A rendere ancora più significativa la cerimonia è stata la presenza delle principali autorità del Distretto Lions 108 Ya.

Hanno partecipato il Primo Vice Governatore Gianfranco Ucci, il Secondo Vice Governatore Felice Raso Costabile, il Presidente della X Circoscrizione Giacomo Mannino, i presidenti di Zona Biagio Mazza, Danilo Iannello e Rocco Vasile, insieme a numerosi officers distrettuali, ai presidenti di diversi Lions Club calabresi, ai soci e agli ospiti intervenuti per condividere il momento di passaggio tra le due presidenze.

Il Passaggio della Campana rappresenta uno dei riti più importanti del Lions Clubs International, poiché simboleggia il trasferimento delle responsabilità tra presidenti ma, soprattutto, il rinnovarsi dell'impegno verso i valori fondanti dell'associazione.

Fondata nel 1917 e oggi presente in gran parte del mondo con circa 1,4 milioni di soci, l'organizzazione continua a promuovere iniziative di volontariato ispirate ai principi della solidarietà, dell'integrità, della collaborazione e del servizio disinteressato alla comunità.

Con l'insediamento di Gabriele Fusca si apre dunque una nuova fase per il Lions Club Vibo Valentia, che guarda al futuro con l'obiettivo di consolidare il percorso già intrapreso e sviluppare nuovi progetti di utilità sociale.

Al centro resta la missione che da oltre un secolo identifica il movimento lionistico: servire la comunità con responsabilità, passione e spirito di squadra.