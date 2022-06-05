Il tesoriere, l'avvocato Antonio Fuscà, ha illustrato l’incessante lavoro compiuto dal Coa, parlando di «risultato straordinario rispetto agli anni passati»

L’Assemblea ordinaria degli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia, convocata il 31 maggio scorso presso la Biblioteca dell’Ordine, ha approvato all’unanimità dei presenti – e soprattutto nei termini previsti dalla legge – il bilancio consuntivo 2021 e di previsione 2022.

I professionisti del Foro vibonese, nell’occasione intervenuti numerosi, hanno ascoltato con significativo interesse l’intervento del tesoriere, l’avvocato Antonio Fuscà, che ha illustrato l’incessante lavoro compiuto dal COA di Vibo Valentia nei mesi scorsi ripercorrendo i passaggi che hanno portato all’elaborazione dei documenti di bilancio, ed al perseguimento di un risultato straordinario rispetto agli anni passati. Risultato apprezzato dai tanti presenti all’assemblea ma anche da chi non ha potuto assistervi in quanto i documenti di bilancio sono stati previamente e per tempo messi a disposizione degli iscritti al fine di una loro consapevole valutazione.

I consiglieri tutti, tramite il presidente avvocato Francesco De Luca, hanno espresso soddisfazione per l’importante risultato ringraziando «i colleghi intervenuti che con leale spirito di collaborazione hanno contribuito al conseguimento di questo importante obiettivo ed anche quelli che, pur non presenti all’assemblea, hanno sostenuto e riposto fiducia nel Coa di Vibo Valentia».