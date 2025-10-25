Il convegno si è tenuto nella sala consiliare e ha visto come relatori docenti universitari provenienti da quattro atenei (Unical, Magna Graecia di Catanzaro, Tor Vergata e Sacro Cuore di Roma)

“Nicotera 2.0 – Updates Dieta Mediterranea”: questo il titolo del convegno organizzato dall’Ordine dei biologi della Calabria e dalla sua Commissione Alimentazione e Nutrizione, che si è tenuto nella sala consiliare del Comune di Nicotera, città simbolo mondiale della Dieta Mediterranea.

I promotori dell’iniziativa Saverio Bruni, coordinatore della Commissione Alimentazione e Nutrizione, e Domenico Laurendi, presidente dell’Ordine dei biologi della Calabria, hanno espresso profonda soddisfazione per l’ampia partecipazione e per l’elevato livello scientifico dell’evento, che ha riunito biologi, medici, professionisti della nutrizione, studenti universitari e cittadini interessati ai temi della prevenzione e del benessere.

Il convegno ha visto la presenza di illustri relatori provenienti da quattro università italiane, che hanno contribuito con interventi di grande spessore accademico e scientifico: Gabriele Sganga dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Ludovico Abenavoli dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro, Laura Di Renzo dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Giancarlo Stati dell’Università della Calabria.

Sono inoltre intervenuti Antonio Leonardo Montuoro, Daniel Basta, Filippo Floramo, Enzo Natale, Angela Maiolo, Francesca Loiacono, Maria Letizia Campanella e Francesca Germano, che con le loro testimonianze e competenze hanno arricchito ulteriormente il dibattito.

Proprio nel borgo costiero vibonese è attiva l’Accademia internazionale della Dieta Mediterranea italiana di riferimento di Nicotera, guidata dal presidente Antonio Leonardo Montuoro, che è stata ringraziate «per la costante collaborazione e l’impegno nel mantenere viva la tradizione scientifica e culturale della Dieta Mediterranea». Così come sono stati ringraziati dai promotori del convegno il Comune di Nicotera per l’ospitalità e all’Ordine dei medici di Vibo Valentia per la collaborazione e il sostegno istituzionale.

Nel corso dell’incontro, Laurendi ha ribadito il ruolo dell’Ordine dei biologi della Calabria come punto di riferimento e servizio per i propri iscritti, offrendo costanti opportunità di aggiornamento professionale, formazione continua, consulenza e valorizzazione delle competenze in campo nutrizionale, ambientale e sanitario. «Il nostro obiettivo – ha dichiarato Laurendi – è essere al fianco dei biologi calabresi, promuovendo occasioni di crescita, riconoscimento e valorizzazione della nostra professione all’interno della società e delle istituzioni».

Saverio Bruni ha aggiunto: «Portare un evento di questa portata a Nicotera significa unire la scienza al territorio, rafforzando l’identità mediterranea e diffondendo messaggi di prevenzione e salute fondati su solide basi scientifiche».

«L’Ordine dei Biologi Calabria – fanno sapere ancora i vertici – proseguirà nel suo impegno di formazione e aggiornamento scientifico, con eventi, corsi e convegni dedicati alle tematiche della Dieta Mediterranea, della nutrizione clinica e della sostenibilità alimentare, promuovendo la figura del biologo come protagonista della prevenzione e della salute collettiva».