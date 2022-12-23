“Vibo Valentia-Insieme per Silvia" è il titolo della raccolta fondi organizzata dal gruppo Lega di Lamezia Terme e sostenuta anche dal partito vibonese di Salvini

“Vibo Valentia-Insieme per Silvia” è il titolo della raccolta fondi organizzata dal gruppo Lega di Lamezia Terme e sostenuta anche dalla Lega di Vibo Valentia per sostenere e incentivare lo studio e la ricerca scientifica sui sintomi e sulla possibilità di cura di questa malattia rara denominata sindrome di Ctnnb1. Anche la Lega di Vibo Valentia, dunque, si è unita alla campagna di raccolta fondi contro questa rara malattia che conduce una disabilità causata da una mutazione o delezione proprio del gene Ctnnb1 che si manifesta con molteplici varianti, compromettendo diverse tipologie di abilità nei soggetti coinvolti. [Continua in basso]

«Le conseguenze sono molteplici – dice il coordinatore cittadino della Lega Mino De Pinto – : ritardi neuro-motori, disabilità intellettiva, compromissione del linguaggio, ipotonia del tronco, disturbi della vista, microcefalia e disturbi del comportamento. Attualmente nel mondo sono solo 300 le persone a cui è stata diagnosticata questa sindrome e addirittura in Italia soltanto 18, tra cui proprio Silvia, una bambina che vive in Calabria, ad Acri. Purtroppo è importante sottolineare come quella dei malati rari non è solo una lotta contro patologie da contorni difficili da definire e invalidanti, è anche una battaglia per il riconoscimento sociale, all’interno di un sistema in cui la medicina e le istituzioni tendono a concentrarsi spesso sui grandi numeri. Molte volte questi bambini e le loro famiglie si trovano da soli e impotenti a dover combattere, tra mille difficoltà, al fine di ottenere una diagnosi certa anche per impostare un piano terapeutico, riponendo la loro fiducia esclusivamente nella ricerca scientifica, sperando in un futuro migliore. È necessario allora intervenire per poter individuare misure innovative a sostegno proprio della diagnosi, dell’assistenza e della cura di queste persone affette da malattie rare, per tutelarne anche i diritti, affinché siano gli stessi di cui godono gli altri malati».



Detto questo, De Pinto ribadisce che «il gruppo Lega di Vibo Valentia ha accolto la richiesta di aiuto e sostegno per questa raccolta fondi solidale verso Silvia e verso chiunque combatte contro ogni malattia rara. Noi della Lega di Vibo faremo di tutto per aiutare Silvia e tutte le persone affette da questa rarissima malattia genetica. Vorrei lanciare un appello alla cittadinanza: aiutateci a far crescere la loro speranza attraverso una piccola donazione».

