Nella Perla del Tirreno si terrà la seconda gara in esterna della stagione dove due brigate, rossa e blu, competeranno tra i fornelli a colpi di spadellamenti

La gara culinaria per eccellenza sbarca in Calabria, la dodicesima edizione di Masterchef Italia fa tappa a Tropea. Questa sera, 12 gennaio, andrà in onda su Sky, a partire dalle 21.15, la puntata girata nella Perla del Tirreno dove gli aspiranti chef dovranno confrontarsi con la regina della cucina mediterranea: la cipolla rossa. Nella suggestiva location del giardino dello scoglio di Santa Maria dell’Isola si terrà la seconda sfida in esterna della stagione dove due brigate, rossa e blu, competeranno tra i fornelli a colpi di spadellamenti, sempre sotto l’occhio vigile dei tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Canavacciuolo e Giorgio Locatelli. La brigata che ne uscirà sconfitta affronterà il Pressure Test, durante il quale i cuochi amatoriali dovranno lavorare al massimo della concentrazione e con grandissima attenzione per mantenere allacciato il proprio grembiule bianco.

