Il Comune di Vibo Valentia, assessorato alla Pubblica istruzione, informa le famiglie che sono ufficialmente aperte le iscrizioni al servizio di refezione scolastica per l’anno in corso, rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie del territorio comunale che forniscono il suddetto servizio.
Quest’anno l’intera procedura di iscrizione, nonché la gestione del servizio durante tutto l’anno, comprese le comunicazioni, i pagamenti ed ogni tipo di informazione, avverrà tramite l’applicazione ComunicApp, scaricabile da tutti gli store, già utilizzata per il servizio di trasporto scolastico.
Dal Comune si precisa che la data di avvio effettivo del servizio verrà comunicata successivamente attraverso i canali ufficiali dell’Ente.
Tutte le informazioni sono reperibili al seguente link: https://www.comune.vibovalentia.vv.it/novita/notizie/mensa-scolastica-a-vibo-valentia-aperte-le-iscrizioni-attraverso-lapplicazione-comunicapp.