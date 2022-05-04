Incontro nella sala consiliare dell’ente tra il presidente Salvatore Solano, la commissione consiliare Edilizia Scolastica e i dirigenti scolastici delle scuole superiori

Un confronto a viso aperto ha caratterizzato l’incontro, tenutosi nella sala consiliare della Provincia di Vibo Valentia, tra il presidente Salvatore Solano, la commissione consiliare “Edilizia scolastica” dell’ente e i dirigenti delle scuole superiori del Vibonese. «Un momento di incontro e di confronto in linea con le “convention ad includendum”, tese all’ascolto, al dialogo e quindi all’inclusione, che hanno caratterizzato, in questi quattro anni, la nostra azione politico-amministrativa», ha evidenziato il presidente, affiancato sugli scanni dell’aula consiliare dai consiglieri Elisa Fatelli, Giuseppe Leone, Daniele Galeano e dalla dottoressa, Ornella Zappia, responsabile del Settore organi istituzionali dell’ente. A raggiungerli, poco dopo, anche il consigliere Alessandro Lacquaniti. [Continua in basso]

Al centro del vertice la messa in sicurezza degli edifici

Argomento cardine della riunione gli interventi per la messa in sicurezza delle scuole superiori che verranno posti in essere, nei prossimi mesi, grazie ai 18milioni di euro di finanziamenti che la Provincia di Vibo, – attraverso i tecnici del settore Edilizia scolastica, guidato dall’architetto Carolina Bellantoni – è riuscita ad ottenere concorrendo ad appositi bandi regionali e nazionali. «È necessario che si valutino attentamente le priorità prima di partire con gli interventi di messa in sicurezza degli istituti e si definisca, quindi, assieme a noi – che conosciamo e viviamo quotidianamente le problematiche delle scuole – un adeguato cronoprogramma e delle apposite schede di natura tecnica», hanno evidenziato, sia pure con toni e sfumature comunicative diverse, i dirigenti scolatici, Maria Gramendola (Istituto Tecnico Industriale di Vibo Valentia) Raffaele Suppa (Liceo Classico “Morelli” di Vibo Valentia), Antonello Scalamandrè (Liceo “Vito Capialbi” di Vibo Valentia), Pasquale Barbuto (Istituto Alberghiero di Vibo Valentia) e Marisa Piro (Liceo Classico di Nicotera).



I dirigenti scolastici hanno, quindi, evidenziato «il problema inerente alla collocazione nelle classi di numerosi studenti che sorgerà quando si avvieranno i lavori nei plessi scolastici». Al riguardo il presidente Solano ha evidenziato che «gli uffici stanno già lavorando a più soluzioni ai fini dell’adeguata collocazione, nel prossimo anno scolastico, di tutti gli studenti», chiedendo in tale direzione che vi sia «un alto senso di responsabilità e di solidarietà anche tra gli stessi dirigenti scolastici».

Annunciati diversi sopralluoghi nelle scuole

L’apposita commissione consiliare provinciale,i cui lavori sono stati introdotti dal consigliere Leone, ha quindi messo in luce che per «gli interventi di ordinaria manutenzione sono disponibili, attraverso fondi di bilancio, 150 mila euro» e ha, inoltre, annunciato una serie di sopralluoghi nelle scuole vibonesi. «Da parte nostra ci sarà la massima attenzione nei riguardi del mondo scolastico, saremo noi stessi a farvi visita per definire assieme, nel migliore dei modi possibili, gli interventi di messa in sicurezza nei singoli istituti», ha affermato, nel corso del suo intervento, la consigliera Fatelli. Di profilo tecnico-istituzionale, invece, l’intervento del consigliere Galeano che da architetto è entrato anche nello specifico di alcune problematiche.



Il presidente, la commissione consiliare e i dirigenti scolastici hanno, quindi, aggiornato i lavori alla prossima settimana, riservandosi di «valutare attentamente anche le opportunità che attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza ci potranno essere per quanto riguarda la costruzione di nuovi istituti scolastici».