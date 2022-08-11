Al centro del dibattito l’impatto sociale dei flussi migratori. Il presidente nazionale degli alberghi della Gioventù, Filippo Capellupo: «Importante tornare a parlare delle nostre radici»

“Popoli in movimento: migranti di ieri e di oggi”, è stato questo il fulcro del dibattito promosso all’interno del Serreinfestival. L’evento svoltosi a San Nicola da Crissa ha rappresentato un momento di analisi dei motivi di un fenomeno atavico, che ha comportato dolorose divisioni familiari, e di possibili spunti per invertire la rotta. L’iniziativa, aperta dai saluti del sindaco Giuseppe Condello che ha ribadito l’esigenza di “fare simbiosi”, è stata moderata da Nensy Rachiele, la quale ha rimarcato il valore del Museo dell’Emigrazione, «ricco di fonti storiche e spaccato di vita quotidiana di chi ha fatto una scelta difficile e ha compiuto un viaggio della fortuna». [Continua in basso]

Il presidente nazionale degli alberghi della Gioventù, Filippo Capellupo, dopo aver illustrato l’importanza del «tornare a parlare delle nostre radici», ha insistito sul senso delle immagini immagazzinate nella mente di chi rientra provvisoriamente in Calabria. «Gli emigrati di ritorno – ha precisato – vengono a rivedere i luoghi dei loro antenati con la voglia di ricercare. Noi dobbiamo dare a loro i giusti messaggi perché ciò che vedono lo conserveranno e lo trasmetteranno per sempre».

Sull’emigrazione come “tema vivo e scottante” ha relazionato il presidente dell’associazione “Condivisioni” Bruno Censore che ha ricordato come l’idea ispiratrice del festival è stata quella di «accogliere chi fugge dalle guerre o ha bisogno di asilo» per poi soffermarsi su cause ed effetti dell’emigrazione del ventunesimo secolo: «oggi – ha affermato – i giovani vanno via perché qui non c’è meritocrazia e non ci sono opportunità. Soprattutto non c’è lavoro. Quindi va rivendicata una nuova attenzione per le zone interne e per il Mezzogiorno. Senza dimenticare che solo studiando un fenomeno, si può arginarlo».

Un parallelismo fra l’emigrazione attuale e quella dei secoli passati è stato elaborato dal direttore artistico del Serreinfestival Armando Vitale che si è chiesto se «solo oggi si guarda ai migranti come portatori di malattie e inquietudine sociale» proponendo come risposta le vignette del libro “L’orda” di Gian Antonio Stella nelle quali i migranti europei in America venivano dipinti come figure squallide. Dalle sue considerazioni è scaturita l’impellente necessità di «riprendere l’idea della fraternità fra gli uomini». I concetti sono stati tradotti in numeri dal commissario del Parco delle Serre Alfonso Grillo (già delegato regionale all’emigrazione): «circa 6 milioni di calabresi – ha sostenuto – sono sparsi per il mondo. Ed è stata l’unità d’Italia ad aprire le porte all’emigrazione». Ma, a suo avviso, oltre che similitudini, «ci sono differenze rispetto ai flussi del passato, innanzitutto perché è diverso il momento storico» Inoltre, «gli emigrati conservano un attaccamento alla Calabria superiore al nostro».

Il fondatore del Museo dell’Emigrazione Bruno Congiustì ha infine ripercorso le tappe che hanno portato a dare vita ad una realtà che è la testimonianza di percorsi di vita. «Noi – ha in particolare asserito – vogliamo ricordare un po’ alla volta, non una volta per sempre». Nel corso della serata è stata consegnata una targa al regista David Manganaro (già premiato al Festival internazionale della Cinematografia sociale di Roma) ed è stato conferito un attestato di riconoscimento alla squadra di calcio Asd San Nicola da Crissa.