Il sindaco Giordano e l’assessore Vardaro: «Ennesima iniziativa dell’amministrazione per implementare i servizi e sostenere i nuclei familiari con minori»

A Mileto procedono spediti i lavori di costruzione dell’asilo nido di Piano di Bruno. Nel frattempo, in attesa della consegna della nuova struttura, il Comune pubblica il bando per l’assegnazione di voucher a famiglie i cui figli frequentano nidi e micronidi anche fuori del territorio di pertinenza, mediante rimborso della retta. Il tutto - così come sottolineano il sindaco Salvatore Fortunato Giordano e l’assessore ai Servizi sociali Carmela Vardaro - grazie alle «importanti risorse economiche ottenute a riconoscimento dell'attività attenta prestata in questi anni a vantaggio dei minori, risorse che servono a implementare e fornire servizi a favore delle famiglie e finalizzate alla conciliazione tempo e lavoro e per dare un sostegno economico concreto per tutti i nuclei in cui sono presenti minori da 0 a 36 mesi».

Nell’occasione sindaco e assessore ricordano anche che una parte dei fondi è stata già riservata per dare la possibilità ai bimbi di questa fascia di età «di partecipare ad attività integrative gratuite ai corsi “Musica al Nido” presso il Cantiere Musicale di Mileto APS, con la cui struttura ormai da anni l’Amministrazione porta avanti progetti formativi e culturali di rilievo». A seguire invitano a prendere nota dell’avviso sui voucher pubblicato sull'Albo pretorio, «pensato per stare vicini anche economicamente ai nuclei familiari. Esso rappresenta un'occasione unica per tutte le famiglie di Mileto. Si tratta di politiche poste in essere dalla nostra amministrazione per stare vicini a questi nuclei familiari; pensate per offrire sempre di più migliori occasioni di crescita ai più piccoli stimolandone l’apprendimento sin dalla tenera età. Pertanto - concludono - invitiamo i nuclei interessati a non perdere questa grande opportunità e a rivolgersi senza remore all’Ufficio amministrativo guidato dalla dottoressa Maria Rosa Natale e all’Assessorato ai Servizi sociali al fine di produrre la domanda. Diamo ai nostri figli le giuste opportunità, aiutandoli a crescere bene anche nelle nostre comunità».