Messo nero su bianco al contratto con la ditta. Il sindaco Giordano: «Il secondo intervento strategico per far defluire il traffico dalla chiesa di Natuzza»

Consegnati i lavori di messa in sicurezza del tratto stradale di pertinenza comunale, che da Mileto porta a Filandari, e della bretella che, nella frazione Paravati, da piazza Sandro Pertini e via Capuana porta alla Statale 18. Ad annunciarlo è lo stesso sindaco della cittadina normanna Salvatore Fortunato Giordano, dopo che nelle scorse ore a Palazzo dei normanni è stato messo nero su bianco al relativo contratto – redatto dal segretario generale Marina Petrolo – a firma del responsabile dell’Area tecnica Domenico Marfia e del rappresentante della ditta “Baia Srl”, con sede a Cellole (Ce). Gli interventi saranno effettuati grazie a un finanziamento di 600 mila euro assegnato al Comune di Mileto dal Ministero dell’interno. La ditta preposta si è aggiudicata l’apposita gara di appalto predisposta dalla “Sua” di Vibo Valentia con un ribasso d’asta pari al 33.28%. [Continua in basso]

«Trattasi – sottolinea il sindaco Giordano – di opere strategiche che la mia amministrazione ha voluto fortemente e che serviranno a collegare il centro di Mileto con Filandari e la piazza Pertini con la Statale 18. In particolare quest’ultima opera rientra tra le previsioni strategiche per aprire il centro di Paravati all’esterno, con un’arteria che servirà anche a far defluire il traffico verso la grande chiesa voluta da Natuzza Evolo nella Villa della Gioia, che verrà consacrata al culto il prossimo 6 agosto». Nella nota il primo cittadino di Mileto aggiunge, anche, che gli interventi prossimi a partire fanno parte dei quattro «già ultimamente aggiudicati per un valore complessivo di 2.459.000 euro (gli altri riguardano la messa in sicurezza di Calabrò (Vindacitu e Coltura), San Giovanni, Comparni, area ex ospedale civile e muri campo sportivo).

Sommati alle opere già eseguite o in esecuzione (zona Santa Venere a Paravati, via Nicola Lombardi a Mileto, campetto di Comparni, Centro sociale di San Giovanni, palatenda di Paravati, campo da tennis ex Foro Boario, asilo “Sorelline D’Onofrio”, scuola elementare “Morabito”, nuovi colombari cimiteriali e altre ancora) – prosegue Giordano – consentono a questa amministrazione, a tre anni dalla sua elezione, di stilare un bilancio assolutamente positivo di opere pubbliche, che servono a rilanciare anche sotto l’aspetto infrastrutturale il territorio. Se poi a questo aggiungiamo il prossimo appalto dei lavori del campo sportivo comunale e della scuola innovativa di Paravati – conclude – è chiaro che ci riteniamo assolutamente soddisfatti del nostro operato, sapendo di non aver tradito le attese della comunità che ha deciso di conferirci l’onore di ricoprire questo ruolo».