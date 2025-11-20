Continua a produrre frutti copiosi l’accordo stipulato tempo fa tra l’amministrazione comunale di Mileto e la casa di reclusione di Laureana di Borrello. La convenzione prevede la realizzazione di arredi in legno ricavati dalla demolizione della scuola elementare di via Trieste, ubicata nella frazione Paravati. Il tutto grazie al lavoro gratuito dei detenuti che operano presso la falegnameria dell’Istituto penitenziario. Tra gli obiettivi prefissati dall’accordo, quelli dell’educazione alla legalità, della solidarietà, del recupero dei materiali, del rispetto dell’ambiente, della cooperazione, dell’opportunità di crescita sociale e del recupero della fiducia dei soggetti internati. Al riguardo parte del legname recuperato dalla scuola dismessa è già stato utilizzato per la realizzazione di gazebo che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano ha posizionato nel parco urbano Nicholas Green e in altri luoghi pubblici di Mileto e delle rispettive frazioni. Allo stato è in corso la realizzazione di casette in legno che potranno essere utilizzate prossimamente per i mercatini in programma durante le festività natalizie e per altre iniziative a sfondo sociale.

«Nel caso dei “Mercatini a Mileto” - afferma al riguardo l‘assessore allo Spettacolo Francesco Ciccone - il progetto prevede l’installazione in piazza Italia di dieci casette in legno e sui tratti confinanti di via Real Badia e via Roma la predisposizione di dieci gazebo di altro materiale. Questi spazi saranno messi a disposizione di operatori commerciali, associazioni, parrocchie, scuole, asili e organizzazioni no profit in genere - aggiunge - che nelle domeniche del 7, 14, 21 e 28 dicembre 2025 e 4 gennaio 2026, favorendo la creazione di un clima natalizio accogliente, intenderanno esporre i loro beni, prodotti e servizi artigianali adeguati al periodo e al tema delle feste di fine anno. Nelle casette e nei gazebo si potranno proporre anche prodotti enogastronomici, dando vita a aree food per il ristoro e la degustazione di specialità tipiche». Ciccone conclude il suo intervento comunicando che gli interessati potranno aderire all’iniziativa «presentando opportuna comunicazione e-mail presso l’assessorato allo Spettacolo del Comune, entro e non oltre il prossimo 3 dicembre, agli indirizzi comunemileto@gmail.com e comunemileto@smepec.it».

