Tutto pronto, a Mileto, per quanto riguarda l’inaugurazione dei Mercatini di Natale. Le apposite casette sono state installate in piazza Italia, spazio pubblico dove la rassegna aprirà i battenti. L’appuntamento è per domenica prossima, a partire dalle 15.30. «Questo progetto rappresenta per noi un alto valore simbolico – afferma al riguardo il sindaco Salvatore Fortunato Giordano - perché riassume in sé i valori del recupero dei materiali, quindi della salvaguardia delle risorse e dell’ambiente, la realizzazione conseguenziale di beni di pubblica utilità, e soprattutto la creazione sinergie istituzionali sempre proficue e occasioni di recupero sociale. Ringrazio i rappresentati della Casa di Reclusione di Laureana, in particolare la direttrice Caterina Arrotta e il commissario capo Giuseppe Ramondino - aggiunge - per la loro sensibilità, nonché il maestro d’Arte Francesco Maiolo e i detenuti che hanno cooperato per la realizzazione dei manufatti. Un ringraziamento particolare poi ai nostri operai collaboratori, che ci consentono di conseguire alcuni obiettivi strategici condivisi». «I Mercatini di Natale all’interno di queste case di ottima fattura - dichiara dal canto suo l’assessore al ramo Francesco Ciccone, curatore del progetto - consentono alla popolazione del comune di Mileto e di quelli limitrofi di avere a disposizione uno spazio natalizio bello e accogliente, che ripropone i temi di questa festività attraverso lo scambio di prodotti artigianali, commerciali e di consumo realizzati da artigiani, associazioni e gruppi locali. Questa nuova iniziativa - prosegue - si inserisce a pieno titolo in quelle già organizzate sul territorio e a livello provinciale. Nell’occasione sarà allestita anche un’area food ai margini della piazza. Esprimo pertanto grande soddisfazione e invito tutti a partecipare e a dare il loro contributo di presenza e di allegria». La manifestazione rientra nell’ambito del calendario di eventi promosso per questo Natale dall’amministrazione comunale di Mileto, in collaborazione con il Gal Terre Vibonesi e la Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Le casette sono frutto della collaborazione tra Comune di Mileto e il carcere di Laureana di Borrello e sono state realizzate dai detenuti con il materiale proveniente della demolizione della scuola elementare di via Trieste, situata a Paravati. Il programma dei Mercatini di Natale prevede per domenica prossima e per quelle successive, live music, tombolate e la presenza di Babbo Natale e degli Elfi a bordo della loro slitta luminosa, pronti ad accogliere grandi e bambini.