Promossa dall'associazione “Le ali di Samuele” è dedicata alla piccola Sofia, la bimba assistita nella Casa della Carità di Vibo scomparsa nei giorni scorsi
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Alla fine si farà. L'iniziativa “Tantissima voglia di stare insieme”, in programma questa sera alle 20 a Mileto, si svolgerà regolarmente. Ad organizzarla sarà l'associazione “Le ali di Samuele”. Rivolta ai ragazzi della Casa della Carità di Vibo Valentia e “a tutti gli altri che ci vorranno essere”, a un certo punto si era pensato di non farla, in conseguenza dell'improvvisa morte di uno degli “angioletti” assistiti nella struttura della città capoluogo di provincia. Poi la decisione di farla. Per la gioia di grandi e bambini, in piazza Italia previste animazioni, clowneria, musica, salsicce, popcorn e frittelle.
«Ci siamo fermati a pensare…. Si sono fermati i volontari dell'associazione “Le ali di Samuele” – affermano al riguardo le realtà coinvolte - e si è fermata la Casa della Carità. La notizia che Sofia era volata in Cielo ha lasciato tutti senza parole. La domanda è stata la stessa: "E adesso, cosa facciamo?" Abbiamo conosciuto l'amore immenso dei suoi genitori, di Rocco e di Angela, la loro dedizione senza limiti, la forza con cui hanno accompagnato ogni istante della vita della loro bambina. E abbiamo conosciuto Sofia, che con la sua dolcezza e la sua tenacia è entrata nel cuore di tutti noi. Durante le esequie - aggiungiamo - abbiamo ascoltato parole che continueranno ad accompagnarci: Sofia non si è mai stancata di lottare. Non si è mai arresa. Poi è arrivato il momento in cui il Signore l'ha chiamata accanto a sé, nella gioia eterna. Noi ci crediamo. Crediamo che l'amore non finisca con la morte. Crediamo che chi è stato amato continua a vivere nel cuore di chi resta».
A seguire viene esternata la convinzione che si deve andare avanti non per frasi fatte, «ma per scelta di continuare a dare ascolto, a dare vicinanza a chi potrebbe averne bisogno, a lavorare per rendere un servizio. I Volontari delle Ali di Samuele - si spiega - hanno scelto di donare tempo, impegno, cuore. Per questo hanno deciso di confermare la serata organizzata e siamo convinti che sia servizio anche questo. Lo faremo con i bambini ei ragazzi che vorranno essere presenti, perché la vita, anche quando è attraversata dal dolore, continua a chiedere di essere vissuta, condivisa, donata. Lo faremo ricordando Sofia, pensandola finalmente felice, liberata da ogni sofferenza, e immaginando che il suo sorriso accompagni quello di tutti i bambini che questa sera riempiranno piazza Italia a Mileto. Sarà il nostro modo di dirle che non l'abbiamo dimenticata. Che il bene che ha seminato - si conclude - continua a vivere nei gesti di chi sceglie di stare insieme, di giocare insieme, di costruire una comunità in cui nessuno si sente escluso».