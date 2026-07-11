Alla fine si farà. L'iniziativa “Tantissima voglia di stare insieme”, in programma questa sera alle 20 a Mileto, si svolgerà regolarmente. Ad organizzarla sarà l'associazione “Le ali di Samuele”. Rivolta ai ragazzi della Casa della Carità di Vibo Valentia e “a tutti gli altri che ci vorranno essere”, a un certo punto si era pensato di non farla, in conseguenza dell'improvvisa morte di uno degli “angioletti” assistiti nella struttura della città capoluogo di provincia. Poi la decisione di farla. Per la gioia di grandi e bambini, in piazza Italia previste animazioni, clowneria, musica, salsicce, popcorn e frittelle.

«Ci ​​siamo fermati a pensare…. Si sono fermati i volontari dell'associazione “Le ali di Samuele” – affermano al riguardo le realtà coinvolte - e si è fermata la Casa della Carità. La notizia che Sofia era volata in Cielo ha lasciato tutti senza parole. La domanda è stata la stessa: "E adesso, cosa facciamo?" Abbiamo conosciuto l'amore immenso dei suoi genitori, di Rocco e di Angela, la loro dedizione senza limiti, la forza con cui hanno accompagnato ogni istante della vita della loro bambina. E abbiamo conosciuto Sofia, che con la sua dolcezza e la sua tenacia è entrata nel cuore di tutti noi. Durante le esequie - aggiungiamo - abbiamo ascoltato parole che continueranno ad accompagnarci: Sofia non si è mai stancata di lottare. Non si è mai arresa. Poi è arrivato il momento in cui il Signore l'ha chiamata accanto a sé, nella gioia eterna. Noi ci crediamo. Crediamo che l'amore non finisca con la morte. Crediamo che chi è stato amato continua a vivere nel cuore di chi resta».