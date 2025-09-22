Successo per la prima edizione della Sagra di Fileja , evento culinario organizzato in questo scorcio di fine estate dalla società di calcio Asd Stella Mileto . La rassegna gastronomica si è svolta nel parco Nicholas Green della cittadina normanna, riportato a nuova vita dalla Cooperativa sociale Atena Servizi , vincitrice dell'apposito bando di gestione indetto recentemente dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano.

Anche in questa occasione l'area verde attrezzata si è dimostrata la location ideale per accogliere eventi del genere, e non solo. Una struttura per certi versi unica nella provincia di Vibo Valentia, dotata di uno splendido anfiteatro con spogliatoi e bagni, di una palestra all'aperto, di un campo da tennis , di un'area giochi per i bambini, di un apposito spazio riservato agli animali e di un campo di bocce. A tutto questo si aggiunge una vasta area picnic .

Alla prima edizione della Sagra di Fileja hanno partecipato centinaia di persone , i quali hanno potuto gustare il ricco menù proposto dagli organizzatori, composto da f ileja di Mamma Isa , ragù “pippiatu” con tronchetti di maiale, frisellina con mix di 'nduja, salumi e formaggi, pipi fritti con suriaca paesana , lupini bianchi, frutta, tarallucci, vino e amaro. L'Asd Stella Mileto milita attualmente nel campionato regionale di Prima Categoria . In passato, tuttavia, ha partecipato anche al Campionato di interregionale di Eccellenza . Tra i presenti all'evento gastronomico, lo stesso sindaco Giordano , diversi esponenti dell'amministrazione comunale e lo storico presidente della società calcistica miletese, Saverio Muzzopappa . Gli organizzatori dell'iniziativa si sono avvalsi , nell'occasione, della collaborazione del Gal Terre Vibonesi e della locale associazione turistica Pro Loco e del supporto della Cooperativa sociale Atena servizi, di Accademy Empoli Mileto e dell'associazione Il Dono. Un'organizzazione no profit con sede a Jonadi, quest'ultima, che ha deliziato i commensali con i prelibati dolci preparati con le loro mani e offerti ai tavoli dai ragazzi “speciali” che vi lavorano al suo interno.