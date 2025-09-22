L’iniziativa gastronomica è stata proposta dall’Asd Stella Mileto. Spazio anche ai ricordi con la premiazione di vecchie glorie del calcio miletese
Successo per la prima edizione della Sagra di Fileja , evento culinario organizzato in questo scorcio di fine estate dalla società di calcio Asd Stella Mileto . La rassegna gastronomica si è svolta nel parco Nicholas Green della cittadina normanna, riportato a nuova vita dalla Cooperativa sociale Atena Servizi, vincitrice dell'apposito bando di gestione indetto recentemente dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano.
Anche in questa occasione l'area verde attrezzata si è dimostrata la location ideale per accogliere eventi del genere, e non solo. Una struttura per certi versi unica nella provincia di Vibo Valentia, dotata di uno splendido anfiteatro con spogliatoi e bagni, di una palestra all'aperto, di un campo da tennis, di un'area giochi per i bambini, di un apposito spazio riservato agli animali e di un campo di bocce. A tutto questo si aggiunge una vasta area picnic.
Alla prima edizione della Sagra di Fileja hanno partecipato centinaia di persone, i quali hanno potuto gustare il ricco menù proposto dagli organizzatori, composto da f ileja di Mamma Isa , ragù “pippiatu” con tronchetti di maiale, frisellina con mix di 'nduja, salumi e formaggi, pipi fritti con suriaca paesana , lupini bianchi, frutta, tarallucci, vino e amaro. L'Asd Stella Mileto milita attualmente nel campionato regionale di Prima Categoria . In passato, tuttavia, ha partecipato anche al Campionato di interregionale di Eccellenza . Tra i presenti all'evento gastronomico, lo stesso sindaco Giordano , diversi esponenti dell'amministrazione comunale e lo storico presidente della società calcistica miletese, Saverio Muzzopappa . Gli organizzatori dell'iniziativa si sono avvalsi , nell'occasione, della collaborazione del Gal Terre Vibonesi e della locale associazione turistica Pro Loco e del supporto della Cooperativa sociale Atena servizi, di Accademy Empoli Mileto e dell'associazione Il Dono. Un'organizzazione no profit con sede a Jonadi, quest'ultima, che ha deliziato i commensali con i prelibati dolci preparati con le loro mani e offerti ai tavoli dai ragazzi “speciali” che vi lavorano al suo interno.
Nel corso della serata i presenti hanno, in alternativa o in aggiunta al menù, potuto gustare anche dei panini farciti con hamburger, porchetta, salsiccia e patatine con nugget di pollo e dei cocktail . Il tutto arricchito dall'ascolto di musica popolare . Spazio anche ai ricordi, con la cerimonia di premiazione di alcune vecchie glorie del calcio cittadino. «Questa è la Mileto che piace, fuori dagli schemi - ha commentato al termine della serata il primo cittadino - che si riunisce per stare insieme e per sostenere i "sogni" e i sacrifici sportivi di un gruppo, la Stella Mileto, che ha voluto premiare alcune figure più emblematiche della sua storia sportiva. Complimenti anche per la scelta di coinvolgere l'associazione il Dono, che ci ha deliziato con i dolci fatti dai “suoi” ragazzi meravigliosi».