La rassegna culinaria promossa da Asd Mileto nella “città delle carni” è in programma domani, giovedì 20 agosto nel solco dell'antica tradizione dei maestri “gucceri”
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Nella “città delle carni” ritorna il tradizionale appuntamento con la sagra incentrata su uno dei prodotti tipici della cucina calabrese: la trippa. L'evento culinario dell'estate miletese è in programma domani giovedì 20 agosto in piazza Italia, a partire dalle 20. Dopo circa un decennio di sospensione la rassegna ha ripreso vita nel 2024 per volontà dell'Asd Mileto, società di calcio quest'anno pronta a calcare i campi del campionato regionale di Prima categoria. La Sagra della trippa si avvarrà anche in questa edizione del patrocinio dell'Amministrazione comunale, del supporto della Regione Calabria e della collaborazione della locale associazione turistica Pro Loco, della Cantina Ciccone e di numerosi sponsor.
La manifestazione si inserisce appieno nel contesto della storia e del vissuto del territorio, visto che la cittadina normanna vanta ancora oggi la presenza di rinomati maestri “gucceri”, tramandatisi il mestiere da padre in figlio, e di ben due mattatoi specializzati nell'allevamento degli animali e nella macellazione delle carni.
Il vassoio proposto quest'anno dagli organizzatori conterrà al suo interno, salumi e formaggi del territorio, trippa della tradizione, pipi e patati, legumi, olive locali, mozzarelline, frisella con 'nduia, panino, cantucci, acqua o vino e Amaro del Capo. Il costo del tutto sarà di 15 euro. L'edizione 2026 della Sagra della trippa miletese sarà allietata in piazza Italia dal gruppo “Tarantella Rmx”. Tra le novità culinarie di quest'anno, la possibilità di gustare la trippa anche in versione fritta. Gli organizzatori in tale occasione rivolgeranno lo sguardo pure a coloro che non amano questa specifica specialità. Nel corso della serata, infatti, sarà attivato anche uno stand enogastronomico, con menù dedicati, dove si potranno assaggiare patatine fritte, panini farciti con salsiccia, bun con hamburger e il famoso coppo fritto. Il tutto nel solco di una rassegna dedicata principalmente ai sapori della Calabria e incentrata sulla tradizione e sulla salutare voglia dello stare insieme.