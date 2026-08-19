Nella “città delle carni” ritorna il tradizionale appuntamento con la sagra incentrata su uno dei prodotti tipici della cucina calabrese: la trippa. L'evento culinario dell'estate miletese è in programma domani giovedì 20 agosto in piazza Italia, a partire dalle 20. Dopo circa un decennio di sospensione la rassegna ha ripreso vita nel 2024 per volontà dell'Asd Mileto, società di calcio quest'anno pronta a calcare i campi del campionato regionale di Prima categoria. La Sagra della trippa si avvarrà anche in questa edizione del patrocinio dell'Amministrazione comunale, del supporto della Regione Calabria e della collaborazione della locale associazione turistica Pro Loco, della Cantina Ciccone e di numerosi sponsor.

La manifestazione si inserisce appieno nel contesto della storia e del vissuto del territorio, visto che la cittadina normanna vanta ancora oggi la presenza di rinomati maestri “gucceri”, tramandatisi il mestiere da padre in figlio, e di ben due mattatoi specializzati nell'allevamento degli animali e nella macellazione delle carni.