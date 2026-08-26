“Noi custodi del Creato - sulle orme di San Francesco d'Assisi”. Questo il titolo del nuovo musical del Cantiere musicale internazionale di Mileto. L'opera è uno spettacolo di arte, spiritualità e impegno per l'ambiente e giunge a 800 anni dalla morte del “poverello d'Assisi”. Per i testi originali e la scenografia si avvale della collaborazione della professoressa Lella Santelli. Gli arrangiamenti sono dei maestri Antonio Grillo, Antonella Mirabello, Caterina Piperno, Giuseppe Tallarico e Domenico Pizzi. A Mileto l'emozionante viaggio tra musica e parole sarà proposto giovedì 27 agosto sul sagrato della basilica cattedrale, nell'ambito dei festeggiamenti di San Fortunato Martire. L'appuntamento è per le 22.

«Alle voci dei cantori del Piccolo coro San Gerlando e Mater Jubilaei armonizzate dal maestro Caterina Francese, alla quale si deve l'idea stessa del musical - afferma al riguardo il Cmi - è affidato il compito di fare riscoprire il valore della cura del mondo che ci è stato affidato: è questo il cuore dello spettacolo che intreccia arte e spiritualità ispirandosi alla figura di San Francesco e al suo messaggio universale di armonia con la natura. Musica, parole e suggestioni visive si fondono in una rappresentazione poetica, in cui gli attori Tiziana Ceravolo, Dolores Mazzeo, Salvatore Russo e la giovanissima Beatrice Lico, parleranno a tutte le generazioni».