Lo spettacolo curato dalla scuola di alta formazione attiva nella cittadina normanna sarà proposto giovedì prossimo nell'ambito della festa di San Fortunato
Tutti gli articoli di Società
PHOTO
“Noi custodi del Creato - sulle orme di San Francesco d'Assisi”. Questo il titolo del nuovo musical del Cantiere musicale internazionale di Mileto. L'opera è uno spettacolo di arte, spiritualità e impegno per l'ambiente e giunge a 800 anni dalla morte del “poverello d'Assisi”. Per i testi originali e la scenografia si avvale della collaborazione della professoressa Lella Santelli. Gli arrangiamenti sono dei maestri Antonio Grillo, Antonella Mirabello, Caterina Piperno, Giuseppe Tallarico e Domenico Pizzi. A Mileto l'emozionante viaggio tra musica e parole sarà proposto giovedì 27 agosto sul sagrato della basilica cattedrale, nell'ambito dei festeggiamenti di San Fortunato Martire. L'appuntamento è per le 22.
«Alle voci dei cantori del Piccolo coro San Gerlando e Mater Jubilaei armonizzate dal maestro Caterina Francese, alla quale si deve l'idea stessa del musical - afferma al riguardo il Cmi - è affidato il compito di fare riscoprire il valore della cura del mondo che ci è stato affidato: è questo il cuore dello spettacolo che intreccia arte e spiritualità ispirandosi alla figura di San Francesco e al suo messaggio universale di armonia con la natura. Musica, parole e suggestioni visive si fondono in una rappresentazione poetica, in cui gli attori Tiziana Ceravolo, Dolores Mazzeo, Salvatore Russo e la giovanissima Beatrice Lico, parleranno a tutte le generazioni».
Lo spettacolo che verrà messo in scena giovedì prossimo sarà patrocinato dall'amministrazione comunale di Mileto. L'obiettivo è di mettere in luce l'attualità del pensiero francescano, invitando nel contempo a riflettere sul rapporto tra l'essere umano e l'ambiente e sull'urgenza di uno stile di vita più consapevole e sostenibile. Non solo un evento artistico, quindi, ma anche «un'occasione di sensibilizzazione e dialogo su temi oggi più che mai centrali, come la tutela del creato, la responsabilità collettiva e la ricerca di un equilibrio tra progresso e rispetto della natura. Porteremo in scena un'opera originale che unisce formazione artistica e sensibilità civile - conclude la scuola di alta formazione fondata e diretta dal maestro Roberto Giordano - nella convinzione che la musica possa diventare strumento privilegiato per trasmettere valori, suscitare domande e costruire consapevolezza, un'esperienza che va oltre lo spettacolo, trasformandosi in un invito concreto a prendersi cura del mondo, seguendo San Francesco e il suo esempio di semplicità, rispetto e amore per ogni forma di vita».