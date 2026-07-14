Grande partecipazione all’iniziativa “Tantissima voglia di stare insieme”, promossa a Mileto dall’associazione “Le ali di Samuele”. Protagonisti della serata, i ragazzi della Casa della Carità di Vibo Valentia, accompagnati da familiari e amici, i quali insieme ad altri bambini, e non solo, hanno potuto vivere momenti di serenità e allegria caratterizzati da animazioni, clowneria, musica, salsicce, popcorn e frittelle.

«Ci sono serate che finiscono quando si spengono le luci. E ce ne sono altre che continuano a vivere nel cuore di chi le ha condivise. Quella organizzata sabato sera in piazza Italia a Mileto - sottolineano oggi i responsabili della Casa della Carità - appartiene certamente a queste ultime. L'obiettivo era semplice: regalare ai nostri bambini e a tutti quelli del territorio una serata di giochi, sorrisi e spensieratezza. Un gesto nato con discrezione, quasi chiedendo il permesso di fare del bene, e accolto da noi con profonda gratitudine. Quando siamo arrivati, poco prima delle venti, la Brigata che avrebbe condotto la serata era schierata ai posti di comando. Ci siamo domandati se quella grande piazza si sarebbe davvero riempita. La risposta - aggiungono - è arrivata poco dopo. Sono giunte le famiglie della Casa della Carità, i nostri bambini, i loro genitori, i nonni, i fratellini. Poi tante altre famiglie di Mileto e dei paesi vicini. In pochi minuti piazza Italia era piena. E in quel momento abbiamo capito che non stavamo assistendo soltanto ad una festa. Stavamo vivendo una comunità che sceglieva di ritrovarsi attorno ai propri bambini».

A incantare i più piccoli, le bolle giganti di Tony, clown, truccabimbi, musica e i giochi. Nel corso della serata, un pensiero è stato rivolto alla piccola Sofia, scomparsa pochi giorni fa. E lo si è fatto «guardando il cielo con la certezza che fosse presente anche lei, tra quei sorrisi e quella gioia. Dietro ogni sorriso - proseguono i responsabili della struttura assistenziale che proprio in questi giorni ha festeggiato i 70 anni di attività - c'erano decine di volontari. Persone che hanno donato gratuitamente il proprio tempo, rinunciando al riposo e agli impegni personali per regalare qualche ora di serenità ai nostri bambini. All’amministrazione comunale, ai collaboratori, ai volontari dell'associazione Le Ali di Samuele, che hanno reso possibile questo regalo ai bambini, va il nostro grazie più sincero. Perché il volontariato non è soltanto aiutare chi è in difficoltà. È scegliere, con semplicità, di rendere migliore la giornata di qualcun altro. In un tempo in cui spesso si parla di divisioni e di egoismi - concludono - sabato sera Mileto ha raccontato una storia diversa. Quella di una comunità capace di ritrovarsi, di accogliere e di costruire speranza. Per questo diciamo, semplicemente, grazie». L’atto finale della serata è stato suggellato con i classici fuochi d’artificio, ad illuminare il cielo della cittadina normanna.