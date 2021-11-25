L’iniziativa di sensibilizzazione contro la violenza di genere è stata promossa dagli studenti della scuola media e dall'Associazione "Le foglie di Dafne"

Si è svolta martedì scorso nella caratteristica cornice di Piazza San Rocco a Mongiana, l’inaugurazione della panchina rossa realizzata dagli alunni della scuola media, guidati dalla professoressa Monica La Malfa.

E’ stato un momento coinvolgente ed emozionante, alla presenza dei bambini delle scuole elementari e medie del plesso insieme alle loro insegnanti e genitori oltre ai rappresentanti dell’Amministrazione Comunale. Prima di “scoprire” la panchina rossa si è svolto un dibattito alla presenza di Maria Rosa Moscato, assistente sociale e di Luana Fabrizio, pedagogista, volontarie dell’Associazione “Le foglie di Dafne“.

L’iniziativa dimostra come ancora una volta l’Istituto comprensivo di Fabrizia-Mongiana-Nardodipace sia sensibile a tematiche sociali così importanti.