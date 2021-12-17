Infiltrazioni d’acqua dal tetto, muffa alle pareti, locali cucina nel degrado, pannelli in cartongesso penzolanti. Sono questi alcuni disagi che si registrano nella scuola dell’infanzia e nella primaria di Francavilla (Vibo Valentia), poste a pochi metri l’una dell’altra. Criticità messe nere su bianco dalla dirigente scolastica, Maria Viscone che – in rappresentanza dell’istituto omnicomprensivo di Filadelfia (i cui plessi sono dislocati anche a Francavilla e Polia)- ha vergato due distinte segnalazioni indirizzate al sindaco del Comune di Francavilla.

Le infiltrazioni e i locali mensa nel degrado

All’origine dei problemi, un’alluvione nel febbraio 2020 durante i primi mesi della pandemia da Coronavirus. A seguito dell’ondata di maltempo, la primaria aveva registrato problemi al tetto con conseguenti infiltrazioni d’acqua. A suo tempo, nell’agosto 2020, l’amministrazione comunale era intervenuta ripristinando la copertura e tinteggiando i locali: «I lavori – fa però presente la dirigente scolastica- non hanno riguardato i locali adibiti a cucina che non sono stati più utilizzati. Qui le infiltrazioni e le muffe sono rimaste». Eppure, rimarca la preside, la cucina era stata attiva per anni, prima dell’arrivo del coronavirus: «Si preparavano i pasti e venivano distribuiti agli alunni di materna e primaria. Il servizio garantiva cibo caldo e di qualità».

Ad oggi, la mensa non è stata ancora attivata:  «Abbiamo 27 bambini per l’infanzia e molti genitori chiedono il tempo pieno. Eppure il servizio non viene ancora garantito. La cucina – aggiunge la preside Viscone – poteva e doveva essere ripristinata, così come la preparazione dei pasti nella scuola stessa». Altro tassello riguarda le infiltrazioni: «Probabilmente si estendono dalla cucina, oppure ci sono stati nuovi danni al tetto, questo non lo sappiamo. Quel che è certo è che sono presenti tracce evidenti di muffa e di distacco della pittura dovuti a infiltrazione d’acqua in più punti del solaio e specificatamente nell’atrio d’ingresso, aule e bagni, cucina». Un pericolo per la salute e anche per l’incolumità dei bambini: «In tutto questo i collaboratori scolastici della scuola primaria non hanno copia delle chiavi della cucina per poter quantomeno arieggiare gli ambienti e pulire», rimarca la preside.

Infiltrazioni nell’asilo inaugurato a settembre

Emblematiche le criticità emerse all’asilo inaugurato a metà settembre: «Fa riflettere e anche preoccupare – aggiunge ancora la dirigente scolastica – i pannelli staccatisi dai soffitti. Una struttura appena ripristinata che manifesta decadimenti dopo pochi mesi desta allarme. Per questo ho chiesto al Comune di intervenire e non temporeggiare».

Bagni senza porte

C’è anche il problema dei servizi igienici: «Chiediamo che si provveda a dividere i bagnetti dei bambini poiché non è concepibile – sottolinea ancora la dirigente – che siano aperti, senza nessuna protezione e senza nessuna privacy e che nella progettazione dell’edificio non siano stati previsti differenti servizi per maschietti e femminucce».

I problemi attraversati dai plessi di Francavilla stanno esasperando le famiglie: «Molti genitori chiedono il trasferimento, preferendo la scuola di Filadelfia. Sono certa che l’amministrazione comunale di Francavilla interverrà, attendiamo adesso un riscontro alle nostre segnalazioni».