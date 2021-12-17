La dirigente scolastica invia segnalazioni al Comune: «I locali della cucina abbandonati mentre i bambini e le famiglie aspettano ancora l’attivazione del servizio mensa»

Infiltrazioni d’acqua dal tetto, muffa alle pareti, locali cucina nel degrado, pannelli in cartongesso penzolanti. Sono questi alcuni disagi che si registrano nella scuola dell’infanzia e nella primaria di Francavilla (Vibo Valentia), poste a pochi metri l’una dell’altra. Criticità messe nere su bianco dalla dirigente scolastica, Maria Viscone che – in rappresentanza dell’istituto omnicomprensivo di Filadelfia (i cui plessi sono dislocati anche a Francavilla e Polia)- ha vergato due distinte segnalazioni indirizzate al sindaco del Comune di Francavilla.

Le infiltrazioni e i locali mensa nel degrado

All’origine dei problemi, un’alluvione nel febbraio 2020 durante i primi mesi della pandemia da Coronavirus. A seguito dell’ondata di maltempo, la primaria aveva registrato problemi al tetto con conseguenti infiltrazioni d’acqua. A suo tempo, nell’agosto 2020, l’amministrazione comunale era intervenuta ripristinando la copertura e tinteggiando i locali: «I lavori – fa però presente la dirigente scolastica- non hanno riguardato i locali adibiti a cucina che non sono stati più utilizzati. Qui le infiltrazioni e le muffe sono rimaste». Eppure, rimarca la preside, la cucina era stata attiva per anni, prima dell’arrivo del coronavirus: «Si preparavano i pasti e venivano distribuiti agli alunni di materna e primaria. Il servizio garantiva cibo caldo e di qualità».

Ad oggi, la mensa non è stata ancora attivata: «Abbiamo 27 bambini per l’infanzia e molti genitori chiedono il tempo pieno. Eppure il servizio non viene ancora garantito. La cucina – aggiunge la preside Viscone – poteva e doveva essere ripristinata, così come la preparazione dei pasti nella scuola stessa». Altro tassello riguarda le infiltrazioni: «Probabilmente si estendono dalla cucina, oppure ci sono stati nuovi danni al tetto, questo non lo sappiamo. Quel che è certo è che sono presenti tracce evidenti di muffa e di distacco della pittura dovuti a infiltrazione d’acqua in più punti del solaio e specificatamente nell’atrio d’ingresso, aule e bagni, cucina». Un pericolo per la salute e anche per l’incolumità dei bambini: «In tutto questo i collaboratori scolastici della scuola primaria non hanno copia delle chiavi della cucina per poter quantomeno arieggiare gli ambienti e pulire», rimarca la preside.

Infiltrazioni nell’asilo inaugurato a settembre

Emblematiche le criticità emerse all’asilo inaugurato a metà settembre: «Fa riflettere e anche preoccupare – aggiunge ancora la dirigente scolastica – i pannelli staccatisi dai soffitti. Una struttura appena ripristinata che manifesta decadimenti dopo pochi mesi desta allarme. Per questo ho chiesto al Comune di intervenire e non temporeggiare».

Bagni senza porte

C’è anche il problema dei servizi igienici: «Chiediamo che si provveda a dividere i bagnetti dei bambini poiché non è concepibile – sottolinea ancora la dirigente – che siano aperti, senza nessuna protezione e senza nessuna privacy e che nella progettazione dell’edificio non siano stati previsti differenti servizi per maschietti e femminucce».

I problemi attraversati dai plessi di Francavilla stanno esasperando le famiglie: «Molti genitori chiedono il trasferimento, preferendo la scuola di Filadelfia. Sono certa che l’amministrazione comunale di Francavilla interverrà, attendiamo adesso un riscontro alle nostre segnalazioni».