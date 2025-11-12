Poste italiane ha annunciato l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria nell’Ufficio postale di Nardodipace, nell’ambito del progetto “Polis - Casa dei servizi digitali”. «L’intervento – si legge nel comunicato stampa di Poste – rientra nel piano nazionale dell’azienda volto a migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza, con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e ridurre il divario digitale nelle aree meno popolose».

Il progetto “Polis”, promosso da Poste italiane, mira a «rendere più semplice e veloce l’accesso ai principali servizi della pubblica amministrazione nei Comuni con meno di 15mila abitanti. Nella sede rinnovata di via Alcide De Gasperi sarà possibile usufruire di numerosi servizi, tra cui quelli dell’Inps e del ministero della Giustizia, la richiesta di certificati anagrafici e di stato civile, il rilascio del passaporto elettronico, nonché l’emissione del codice fiscale per i neonati».

Durante il periodo di chiusura temporanea dell’ufficio di Nardodipace, Poste italiane ha assicurato la continuità operativa nella sede di Serra San Bruno, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle 13:35 e il sabato fino alle 12:35. «L’intervento rappresenta un ulteriore passo nel percorso di digitalizzazione e modernizzazione dei servizi postali nei piccoli centri, in linea con l’impegno dell’azienda a sostegno dei territori e delle comunità locali».