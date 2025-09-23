Il 27 e 28 settembre 2025 il centro di Ciano ospiterà una due giorni di gare, spettacoli e iniziative pensate per valorizzare le Serre Vibonesi e rilanciare il turismo locale

Per due giorni il comune di Nardodipace si trasformerà in un vero circuito urbano: il 27 e 28 settembre 2025 Ciano, capoluogo di Nardodipace, ospiterà il primo “Gran Premio dei Borghi MonteNardo”, una competizione di go-kart che promette adrenalina, spettacolo e promozione territoriale.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Romano Loielo, spiega che l’iniziativa nasce «nell’ambito delle oramai costanti iniziative condotte per il rilancio turistico ed economico del territorio» e che l’evento è «pensato per unire sport, identità territoriale e promozione turistica».

Il Gran Premio prevede la partecipazione di piloti professionisti e amatoriali, con una formula che intende valorizzare i giovani talenti e offrire uno spettacolo accessibile a tutti.

Gli obiettivi, sottolinea il Comune, sono molteplici: «La creazione di un evento annuale di riferimento per il motorsport nei piccoli borghi, la valorizzazione del territorio delle Serre vibonesi come principale destinazione sportivo-culturale, la generazione di un indotto economico locale e di nuove opportunità per il turismo e, infine, il coinvolgimento attivo delle Comunità e del sistema produttivo territoriale». Un evento motoristico innovativo che, spiega il primo cittadino «trasforma un piccolo centro della Calabria in un vero circuito urbano per go-kart».

Oltre alla gara, il programma prevede un vero e proprio festival motoristico diffuso, con stand gastronomici, musica dal vivo, spettacoli per famiglie e momenti di incontro tra piloti e pubblico. «L’evento non è solo una gara, ma rappresenta un progetto culturale e territoriale che coniuga adrenalina sportiva e valorizzazione culturale ed economica dei borghi dell’entroterra calabrese», recita il comunicato.

L’obiettivo dichiarato è quello di rendere il Gran Premio un appuntamento fisso e riconoscibile nel panorama nazionale: «Il Gran Premio è destinato a diventare un appuntamento annuale, riconoscibile nel panorama degli eventi motoristici italiani, capace di attrarre visitatori, investimenti e nuova linfa sociale nei borghi dell’intero appennino calabrese».