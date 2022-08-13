La cantante folk si sarebbe dovuta esibire a Cassari. Il primo cittadino Antonio Demasi: «È nota per avere durante vari concerti cantato brani inneggianti la sottocultura mafiosa»

Annullato il concerto della cantante folk Teresa Merante che si sarebbe dovuto tenere questa sera a Cassari, frazione di Nardodipace, in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Montagna. E’ quanto deciso con apposita ordinanza dal sindaco Antonio Demasi. «Atteso che dal programma si rileva che lo spettacolo delle ore 21,30, del giorno 13 agosto 2022, consiste nell’esibizione di tale Teresa Merante, nota per avere durante vari concerti cantato brani inneggianti la sottocultura mafiosa», il primo cittadino ha ritenuto «di annullare lo spettacolo per ragioni di ordine e sicurezza pubblica». Sulla vicenda era intervenuto stamane in maniera durissima il coordinamento provinciale di Libera Vibo che aveva parlato di «scelta discutibile, considerato che l’esibizione è prevista a margine di una festa religiosa che merita la massima attenzione in quanto la cantante è divenuta molto nota per alcune canzoni inneggianti la sottocultura mafiosa ed il forte contrasto alle forze dell’ordine ed alla magistratura».



Nel gennaio 2021 Teresa Merante aveva girato anche un videoclip a Nicotera in compagnia del sindaco Giuseppe Marasco in occasione del Capodanno. Nel testo della canzone vi era pure un saluto ai carcerati e dopo il “caso” sollevato dalla nostra testata il primo cittadino di Nicotera era stato costretto a scusarsi per l’accaduto.

