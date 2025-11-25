Una giornata di riflessione e sensibilizzazione, a cui hanno partecipato anche le scuole. L’iniziativa è stata dei volontari del Servizio civile che d’accordo con l’amministrazione comunale hanno ripulito e abbellito l’area antistante il Municipio

“Sedersi per ricordare, alzarsi per reagire”. È questo lo slogan che ha accompagnato la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne a Nicotera, dove per l’occasione è stata svelata una nuova panchina rossa. L’inaugurazione si è tenuta stamattina, alla presenza di autorità civili e militari e dei bambini e ragazzi delle scuole cittadine. Una giornata di riflessione e sensibilizzazione soprattutto per i più piccoli, promossa dai giovani del Servizio civile universale insieme all’amministrazione comunale.

La panchina è stata posizionata nel terrazzino antistante il Municipio, in cima alla scalinata che porta a Corso Cavour e che è stata per l’occasione riqualificata dai 18 volontari del Servizio civile: «È stata pulita tutta l’area, sono state pitturate le ringhiere e il tutto è stato abbellito con piante», spiega il vicesindaco Lorella Destefano che ha seguito da vicino i lavori e annuncia: «La scalinata verrà ulteriormente valorizzata: realizzeremo anche dei murales. L’intento è quello di intitolare la scalinata alle donne vittime di violenza, presto apporremo una targa».

La cerimonia di questa mattina è stata accompagnata anche da un momento di preghiera con la presenza del sacerdote, che ha benedetto la panchina, donata dal delegato a Nicotera del Club per l’Unesco di Tropea Francesco Rascaglia. Un simbolo del ricordo e della lotta contro ogni forma di abuso: con questa iniziativa Nicotera ha voluto così aggiungere un nuovo tassello alle iniziative dedicate alla sensibilizzazione e al contrasto della violenza sulle donne, trasformando un luogo pubblico in uno spazio di memoria, consapevolezza e bellezza condivisa.