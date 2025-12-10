Nicotera ha celebrato anche quest’anno i suoi nuovi nati con un momento di festa e condivisione che ormai è diventato una tradizione. Si è infatti svolta nei giorni scorsi la settima edizione della cerimonia di consegna degli attestati di nascita ai bambini venuti al mondo nel corso del 2025. Un’iniziativa fortemente voluta e curata dal vicesindaco e assessore alle Politiche sociali e all’Istruzione Lorella Destefano, che da sette anni rinnova questo appuntamento simbolico per valorizzare la vita e il senso di comunità.

Quest’anno i bambini nati a Nicotera sono stati 40. A ciascuno di loro è stato consegnato un attestato di nascita accompagnato da un dono: una stella di Natale, simbolo di speranza e rinascita. La cerimonia è stata arricchita da un momento conviviale con dolci e spumante per brindare insieme. Sentita la partecipazione di genitori e nonni, nella sala consiliare di Palazzo Convento; presenti anche la presidente del Consiglio comunale Rosy Barillari e i sacerdoti don Antonio Pagnotta e don Salvatore Chindamo.

«È un evento a cui tengo in modo particolare – ha sottolineato il vicesindaco – perché le nascite purtroppo sono sempre meno. I giovani spesso vanno via e mettono su famiglia altrove. Per questo è fondamentale celebrare ogni nuovo bambino non solo all’interno della famiglia, ma anche come comunità. Un paese senza bambini è un paese spento».

Un messaggio forte e carico di significato, che mette al centro il valore della natalità e del futuro, in un contesto – quello dei paesi del Sud – che da anni deve fare i conti con lo spopolamento. La festa dei nuovi nati diventa così non solo un momento di gioia, ma anche un segnale di speranza per l’intera città di Nicotera.