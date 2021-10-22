Classe 1921, ha festeggiato circondata da parenti e amici. Presente anche il sindaco Marasco che le ha fatto dono di una targa ricordo

Il Vibonese conta da ora un altro centenario: a raggiungere l’ambito traguardo del secolo di vita stavolta è stata una signora di Nicotera, Rosina Bulzomì. A festeggiarla parenti e amici, e non è voluta mancare l’amministrazione comunale, nelle persone del sindaco Giuseppe Marasco e dell’assessore alle politiche sociali Lorella Destefano che hanno consegnato alla nonnina una targa ricordo.

Una vita, quella di Rosina, molto semplice ma intensa. Moglie di un falegname e madre di tre figli, ha sempre vissuto all’insegna dell’impegno domestico e dell’attaccamento viscerale al quartiere nel quale abita – il Borgo -, uno dei quattro quartieri storici della città, dove maggiormente si avverte l’anima popolare di Nicotera.

Emozionato il sindaco, Giuseppe Marasco: «Ormai ci dobbiamo abituare anche alle nostre latitudini a festeggiare sempre con maggiore frequenza anniversari come quello della signora Bulzomì, visto il costante invecchiamento della popolazione nicoterese. E ciò pone anche l’amministrazione comunale e i corpi sociali intermedi di fronte alle tante sfide che questa dinamica demografica comporta. Ma ora – chiosa – è il momento della festa e dei ricordi. Colgo quindi l’occasione di rivolgere un affettuoso abbraccio alla signora Bulzomì e alla sua numerosa e operosa famiglia, augurandole tanta salute e serenità». Numerosi anche gli auguri arrivati da tutta la comunità.