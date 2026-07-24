Prosegue il calendario estivo della delegazione Fai di Vibo Valentia, guidata dalla capo delegazione Giovanna Congestrì Bartone, con un nuovo appuntamento dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico, paesaggistico e culturale del territorio. Domenica 26 luglio sarà la volta di Nicotera, dove il suggestivo Belvedere della Madonna della Scala ospiterà “Il Belvedere delle Stelle”, una serata che unirà storia, arte e osservazione astronomica.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra la delegazione Fai di Vibo Valentia, gli esperti dell'associazione astronomica del Mediterraneo e il Comune di Nicotera, con l'obiettivo di offrire ai visitatori un'esperienza immersiva in uno dei luoghi più affascinanti della costa tirrenica.

Come spiegano gli organizzatori, «il Belvedere della Madonna della Scala si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto», dando vita a «un perfetto connubio tra la storia del territorio e il mistero del cosmo». L'intento è quello di far vivere ai partecipanti «una serata unica, sospesa tra arte, cultura e astronomia», capace di coniugare la scoperta delle bellezze locali con il fascino dell'osservazione del cielo.

Il Belvedere della Madonna della Scala rappresenta uno dei punti panoramici più suggestivi della cittadina. Sorge su una terrazza a picco sul mare, dominata da una colonna alta circa dieci metri che sorregge la statua in bronzo della Madonna. Da qui, nelle giornate più limpide, lo sguardo spazia sull'intero Golfo di Gioia Tauro, sulle Isole Eolie, fino alle coste della Sicilia e al profilo dell'Etna, regalando un panorama di rara bellezza.

A rendere ancora più prezioso il sito è la chiesetta della Madonna della Scala, edificio risalente al XVI secolo. Secondo la tradizione locale, il nome deriva dalla piccola scultura che raffigura la Vergine accanto a un angelo «ritratto nell'atto di salire una scala», particolare iconografico che ha dato origine alla denominazione del santuario.

Il programma prenderà il via alle 20:15 con una serie di visite guidate a gruppi, durante le quali sarà possibile approfondire la storia e le curiosità della chiesa e del belvedere. L'ultimo turno partirà alle 23:00, consentendo a un ampio numero di visitatori di partecipare all'iniziativa.

Il momento più atteso sarà però dedicato all'astronomia. Grazie agli astrofili dell'Associazione Astronomica del Mediterraneo, i partecipanti potranno «puntare i telescopi verso la volta celeste per un viaggio guidato tra stelle, costellazioni e pianeti», vivendo un'esperienza di osservazione sotto uno dei panorami più suggestivi della costa calabrese.

Per partecipare è previsto un contributo di solidarietà a partire da 3 euro per gli iscritti al Fai e 5 euro per i non iscritti, somme che saranno destinate a sostenere le attività del Fondo per l'ambiente italiano.

Nel corso della serata sarà inoltre possibile iscriversi al Fai o rinnovare la tessera, contribuendo così alle attività di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico. L'evento offrirà anche l'opportunità di sostenere la campagna “I Luoghi del Cuore” attraverso il comitato “Salviamo il Palazzo Gagliardi - De Riso”, impegnato nel recupero della storica dimora nicoterese e nella sensibilizzazione sul valore della sua conservazione.