Il sindaco di Nicotera, Giuseppe Marasco ha lanciato un appello ai cittadini in merito alla crescente problematica legata all’eccessivo consumo di acqua nel territorio comunale. Nonostante i recenti interventi messi in campo per aumentare la portata idrica nei serbatoi, numerosi residenti continuano a segnalare disagi e carenze nella fornitura, una situazione che sta suscitando preoccupazione tra le autorità locali.

Per fronteggiare questa criticità è stata attivata una task force composta da carabinieri, vigili urbani e personale dell’Ufficio tecnico comunale, con l’obiettivo di effettuare controlli capillari su tutto il territorio. Le verifiche – spiega il primo cittadino in una nota diffusa alla stampa – interesseranno in particolare le aree ritenute più vulnerabili, tra cui le case popolari, Contrada Casa Bianca, Nicotera Scalo, Nicotera Sud, i territori sotto la Turretta e le campagne della zona Pugliese.

Il sindaco ha annunciato una linea di «tolleranza zero» nei confronti degli abusi, sottolineando che chiunque verrà «colto in flagrante mentre ruba acqua dovrà affrontare gravi conseguenze legali». «È fondamentale – ha aggiunto – che l’intera comunità collabori per garantire un utilizzo responsabile e sostenibile della risorsa idrica, nell’interesse di tutti i cittadini di Nicotera».

In conclusione, il primo cittadino ha rivolto un invito alla popolazione affinché segnali eventuali situazioni sospette e collabori con le autorità durante i controlli. «Solo lavorando insieme – ha rimarcato – possiamo affrontare questa crisi e garantire che l’acqua sia disponibile per tutti».