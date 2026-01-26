Suor Caterina, suor Filomena e suor Teresa salutano Nicotera e con loro chiude i battenti il convento nel Rione Margherita che ormai da quasi 68 anni era abitato dalle religiose dell’ordine femminile “Figlie della Chiesa”. Abito beige e velo bianco, la loro è stata una presenza discreta e amorevole, sempre al servizio della comunità e in particolare della chiesa del Rosario, attigua al convento e al Municipio della cittadina costiera.

Ed è stata proprio la chiesa del Rosario la cornice in cui sabato sera si è tenuta la messa di saluto per le tre suore, ormai ultraottantenni e pertanto impossibilitate ad occuparsi da sole di quanto serve per tenere in piedi un convento e provvedere alle necessità della chiesa. Complice l’ormai nota carenza di vocazioni, il loro ritiro per un meritato riposo è coinciso con la chiusura del convento. Una notizia accolta con un velo di tristezza dalla comunità parrocchiale, fortemente legata alle operose Figlie della Chiesa che negli anni si sono occupate tra le altre cose del catechismo per i più piccoli e dell’evangelizzazione dei giovani attraverso iniziative e gruppi come quello degli “Amici della Parola”.

E a salutare e ringraziare le tre anziane suore, sabato sera c’erano proprio tutti. Molto partecipata la messa, che è stata anche occasione per ricordare i 50 anni di sacerdozio di don Nunzio Maccarone – storico parroco di Nicotera e vicario della Diocesi, recentemente scomparso. La celebrazione è stata officiata dal vescovo Attilio Nostro insieme al parroco don Salvatore Chindamo e a tutti i sacerdoti nicoteresi, che prestano servizio anche in altri comuni e che per l’occasione si sono ritrovati nella chiesa del Rosario. Al termine della messa ha preso la parola il sindaco Giuseppe Marasco che ha ringraziato le Figlie della Chiesa a nome della città di Nicotera.

Quindi gli interventi accorati e colmi di gratitudine degli Amici della Parola e del gruppo di fedeli che insieme alle suore segue l’Adorazione perpetua del Santissimo Sacramento nella chiesa del Rosario. Pratica devozionale, quest’ultima, che continuerà: dalla parrocchia fanno sapere infatti che l’attività della chiesa non si fermerà, con messe ogni mattina alle 7:30 e a seguire l’Adorazione Eucaristica fino alle ore 12. «Sessantotto anni non sono soltanto un numero: sono generazioni accompagnate, cuori formati, ferite sanate, anime ricondotte a Dio – così uno stralcio del saluto commosso dei fedeli –. Siete state per questa città un punto di riferimento stabile, discreto e luminoso; una presenza che non ha cercato visibilità, ma che ha lasciato un segno profondo, perché radicato nell’essenziale».