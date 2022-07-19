Grandi e piccini hanno partecipato all’evento organizzato dal Comune per mantenere vive le tradizioni locali

Terminata a Nicotera la prima edizione dei “Giochi di Quartiere”, cominciati il 15 luglio. Un evento fortemente voluto dall’amministrazione comunale e dai ragazzi del servizio civile per mantenere vive le tradizioni locali. Diversi i giochi scelti per l’occasione, tra cui la gara con i sacchi, la gara della pignatta, la corsa con l’uovo, il calcetto con le scope il musichiere. Alle giornate hanno partecipato grandi e piccini, tutti divertiti tra le vie del paese. Durante la serata finale sono stati consegnati diversi premi ai vincitori.