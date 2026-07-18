L'iniziativa è promossa dall'associazione socio-culturale N!dea con il supporto dei volontari del Servizio civile e del Comune. Tre appuntamenti tra il 18 e il 25 luglio
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Torna a Nicotera l'appuntamento con "Iocandu Paisi Paisi", la manifestazione dedicata ai giochi della tradizione e alla vita di comunità promossa dall'associazione socio-culturale N!dea, con il supporto dei volontari del Servizio civile e del Comune di Nicotera.
L'iniziativa punta a coinvolgere cittadini di tutte le età attraverso attività ispirate ai giochi popolari, con l'obiettivo di valorizzare le tradizioni locali e favorire momenti di incontro e aggregazione.
Cuore della manifestazione sarà il torneo che vedrà sfidarsi otto squadre, protagoniste di una competizione pensata per coniugare divertimento, partecipazione e sano spirito sportivo. Le prove accompagneranno il pubblico in tre serate all'insegna della condivisione e della riscoperta dei giochi di una volta.
L'edizione 2026 si svilupperà in tre appuntamenti, tutti con inizio alle 20.30.
Si parte il 18 luglio nell'area "Dietro il Castello", mentre il 22 luglio la manifestazione si sposterà in piazza Garibaldi. L'evento si concluderà il 25 luglio con la serata finale "Paisi Paisi", durante la quale sarà proclamata la squadra vincitrice.
Gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare per sostenere i concorrenti e condividere un'iniziativa dedicata ai valori della tradizione, dell'aggregazione e dell'appartenenza alla comunità.