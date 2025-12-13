Un pomeriggio dedicato all’incontro tra generazioni e alla solidarietà verso gli anziani. L’associazione Vibo Marina C’è annuncia per sabato 20 dicembre 2025, alle ore 15.30, la nuova edizione dell’iniziativa “Noi siamo Loro”, in programma a Drapia nella Rsa medicalizzata e centro di riabilitazione Don Mottola Medical Center.

L’evento – informa una nota - rappresenta il diciassettesimo appuntamento promosso dall’associazione, nata il 16 aprile 2022 in un periodo ancora segnato dalle restrizioni e dalle difficoltà legate alla pandemia. Fin dalla sua fondazione, Vibo Marina C’è ha orientato le proprie attività verso momenti di aggregazione sociale, inizialmente con particolare attenzione ai bambini del territorio, per poi ampliare progressivamente il proprio raggio d’azione includendo anziani e persone in condizioni di fragilità.

“Noi siamo Loro” si caratterizza come un’iniziativa non aperta al pubblico, pensata come momento di condivisione riservato agli ospiti della struttura e ai ragazzi del reparto scout Vibo Marina 1. L’obiettivo è favorire uno scambio intergenerazionale autentico, capace di creare relazioni, ascolto e vicinanza tra mondi diversi per età ma accomunati dal bisogno di relazioni e attenzione.

Il pomeriggio si aprirà con una preghiera guidata da monsignor Giuseppe Fiorillo, momento introduttivo che intende offrire uno spazio di raccoglimento e preparazione all’incontro. A seguire, l’animazione sarà affidata a diversi contributi artistici e musicali: il Gruppo Folk Città di Vibo Valentia accompagnerà l’evento con brani della tradizione, mentre l’artista Massimo Cappuccio vestirà i panni di conduttore di una tombolata natalizia, coinvolgendo attivamente sia gli ospiti della struttura sia i giovani scout. La presenza degli zampognari Lucia Quattrocchi e Felice Napoleone contribuirà a richiamare le atmosfere tipiche del periodo natalizio.

Non mancherà, sottolinea la nota, un momento conviviale dedicato ai dolci, con una cascata di cioccolato curata da Domenico Cirianni della Pasticceria Mimosa di Vibo Marina e la distribuzione di prodotti della tradizione natalizia.

Ampio spazio viene riservato anche ai ringraziamenti. Il presidente dell’associazione, Attilio Fiorillo, sottolinea l’importanza delle strutture dedicate agli anziani e il valore della cura verso chi ha contribuito alla crescita della comunità. «Oggi noi siamo loro – afferma – perché un domani queste strutture saranno la casa dei giovani di oggi, dei cittadini di oggi e dei politici di oggi». Viene inoltre espresso un ringraziamento alla direzione del Medical Center Don Mottola per l’accoglienza e la disponibilità.

Viene riconosciuto il sostegno di alcune attività commerciali che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa, tra cui Premiata Forneria, Pizzeria e Braceria 270 Grammi, Speedita Pizzeria e Living Design Srl. Un ringraziamento specifico è rivolto anche alle aziende Pastificio Fiorillo Sas, Fiorillo Detergenza Srl e Vivere e Natura Srl (Acqua Leo) per le donazioni destinate direttamente alla struttura.