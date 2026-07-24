Ha avuto luogo a Vibo Marina la manifestazione “Oltre il fango”, iniziativa promossa dal Comune di Vibo Valentia in collaborazione con l'Associazione Protezione Civile Onlus “Augustus” di Vibo Valentia, la Protezione Civile della Regione Calabria e il Consiglio Regionale della Calabria, per ricordare l'alluvione che colpì la frazione il 3 luglio 2006 e le sue quattro vittime.

Il violento nubifragio, a vent'anni da quella tragica giornata, rappresenta ancora un ricordo vivo nella memoria dei cittadini e, soprattutto, di chi ha vissuto in prima persona la paura di quei drammatici momenti.

La manifestazione ha preso il via con il Villaggio della Solidarietà, allestito in via Michele Bianchi, dove sono stati allestiti diversi stand, tra cui quelli della Protezione Civile San Domenico di Soriano Calabro, della Croce Rossa Italiana, dell'Associazione Nazionale Tutte Età Attive per la Solidarietà e dell'Associazione Porto Santa Venere, che ha esposto una piccola mostra fotografica con immagini dei danni provocati dal tragico evento. Alla manifestazione hanno partecipato anche numerose autorità civili, militari e religiose, che hanno voluto testimoniare la propria vicinanza in questa giornata commemorativa.

L'iniziativa è poi proseguita in Piazza Satriani con il memoriale dell'evento, durante il quale è stato ripercorso il dramma di quel fenomeno atmosferico che sconvolse il territorio. Il momento è stato arricchito dagli interventi del sindaco Vincenzo Romeo e del vescovo Attilio Nostro, che hanno ringraziato i presenti per aver preso parte a un'importante occasione di memoria collettiva per la comunità di Vibo Marina.

Successivamente si è tenuta la tavola rotonda dedicata ai temi della prevenzione e della sicurezza del territorio, alla quale sono intervenuti, tra gli altri, il prefetto Anna Aurora Colosimo, il presidente dell'Associazione Augustus Nicola Nocera e i rappresentanti delle associazioni presenti.

A concludere la giornata è stata la sfilata della Fanfara dei Bersaglieri di Barcellona Pozzo di Gotto, che, partita da via Emilia e transitata lungo Corso Michele Bianchi, ha fatto ritorno in Piazza Satriani, dove ha eseguito alcuni dei suoi brani più celebri, richiamando l’attenzione e gli applausi delle numerose persone presenti.