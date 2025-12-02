Al Museo Paleontologico un convegno promosso da “La Cicala e la Formica” e Pro Loco apre il dibattito su barriere architettoniche, inclusione e assistenza nelle stazioni ferroviarie, con il lancio di una petizione rivolta a Rfi-Trenitalia

Al Museo Paleontologico e Archeologico di Santa Domenica di Ricadi, oggi 2 dicembre, alle ore 17, si terrà un breve convegno sui servizi dedicati ai disabili nel territorio della Costa degli Dei e più in generale nel Vibonese. Il convegno è organizzato dall’associazione La Cicala e la Formica Odv di concerto con la Pro Loco e il patrocinio dell'Amministrazione comunale di Ricadi e della direzione del Muri.

Al convegno interverranno il dottor Vincenzo Natale, presidente dell'ordine dei Medici e Odontoiatri della provincia di Vibo Valentia, l'architetto Vincenzo Calzona , direttore del MuRi con un intervento sullo stato delle barriere architettoniche, Giuseppe Conocchiella , portavoce del Forum Terzo Settore.

Da ultimo verrà lanciata una petizione dai presidenti della Pro Loco Capo Vaticano, Vincenzo Paparatto, e de La Cicala e la Formica, Domenica Di Leo. Scopo della petizione ottenere dal gruppo Rft-Trenitalia l'assistenza disabili in salita in almeno una delle 2 stazioni del comune di Ricadi.