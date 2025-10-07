La sezione vibonese dell’Unione degli insigniti al merito della Repubblica Italiana (Uir) attraverso un comunicato stampa ha reso nota la propria disponibilità a «collaborare con l’Amministrazione comunale per un progetto di revisione della toponomastica urbana. L’iniziativa – spiegano dall’Uir, presieduta da Maurizio Bonanno – è finalizzata alla valorizzazione della memoria storica cittadina attraverso l’aggiornamento delle denominazioni di vie, piazze e luoghi simbolici. La proposta nasce con l’intento di rendere omaggio a figure e avvenimenti che hanno contribuito allo sviluppo civile, sociale e culturale della città». A tal fine, la sezione Uir di Vibo ha «istituito una Commissione di studio composta da insigniti al merito della Repubblica, tra cui ex amministratori locali».

Il progetto, definito come «aperto e collaborativo, prevede la presentazione di proposte concrete all’Amministrazione comunale che saranno saranno elaborate dalla Commissione con l’obiettivo di fornire un contributo istituzionale alla definizione di una toponomastica che rifletta la storia e i valori della comunità». Il presidente Bonanno ha infine dichiarato che l’iniziativa intende «offrire un apporto culturale alla città, affinché la toponomastica possa rappresentare uno strumento di memoria e riconoscenza». L’Unione, in chiusura, ha poi auspicato che il progetto «possa costituire un esempio di cooperazione tra istituzioni e cittadini, orientato alla promozione dei valori fondanti della comunità locale».