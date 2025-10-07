L’Unione degli insigniti al merito della Repubblica Italiana si dice disponibile a collaborare col Comune per intitolare vie, piazze e luoghi simbolici a personalità locali ed eventi che hanno lasciato un segno
La sezione vibonese dell’Unione degli insigniti al merito della Repubblica Italiana (Uir) attraverso un comunicato stampa ha reso nota la propria disponibilità a «collaborare con l’Amministrazione comunale per un progetto di revisione della toponomastica urbana. L’iniziativa – spiegano dall’Uir, presieduta da Maurizio Bonanno – è finalizzata alla valorizzazione della memoria storica cittadina attraverso l’aggiornamento delle denominazioni di vie, piazze e luoghi simbolici. La proposta nasce con l’intento di rendere omaggio a figure e avvenimenti che hanno contribuito allo sviluppo civile, sociale e culturale della città». A tal fine, la sezione Uir di Vibo ha «istituito una Commissione di studio composta da insigniti al merito della Repubblica, tra cui ex amministratori locali».
Il progetto, definito come «aperto e collaborativo, prevede la presentazione di proposte concrete all’Amministrazione comunale che saranno saranno elaborate dalla Commissione con l’obiettivo di fornire un contributo istituzionale alla definizione di una toponomastica che rifletta la storia e i valori della comunità». Il presidente Bonanno ha infine dichiarato che l’iniziativa intende «offrire un apporto culturale alla città, affinché la toponomastica possa rappresentare uno strumento di memoria e riconoscenza». L’Unione, in chiusura, ha poi auspicato che il progetto «possa costituire un esempio di cooperazione tra istituzioni e cittadini, orientato alla promozione dei valori fondanti della comunità locale».