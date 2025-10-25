Una giornata di fede e condivisione ha unito tutti i cittadini, culminando negli attesissimi e tradizionali incanti votivi e con il concerto de “Le orme dei Pooh”

Il 24 ottobre si è svolta la tradizionale festa in onore di San Raffaele Arcangelo, appuntamento annuale particolarmente sentito dalla comunità di Orsigliadi di Rombiolo. L’iniziativa, promossa dal Comitato festa San Raffaele Arcangelo 2025, ha rappresentato anche quest’anno un momento di incontro e di condivisione per la popolazione, da sempre legata a questa ricorrenza religiosa e popolare. Il programma della giornata ha preso avvio nel pomeriggio con i tradizionali incanti votivi, svoltisi alle ore 17, che hanno coinvolto numerosi partecipanti e devoti. La manifestazione, molto radicata nella tradizione del paese, ha confermato ancora una volta la forte partecipazione e il sentimento di devozione che caratterizzano la comunità di Orsigliadi.

La serata si è poi conclusa con il concerto de “Le orme dei Pooh”, iniziato alle ore 21:30 in via delle Rose, attirando un pubblico numeroso e variegato, unendo così momenti di intrattenimento musicale alla cornice religiosa della festività.