L'iniziativa promossa dal Comune e dalla Commissione Pari Opportunità. In programma screening con il camper dell'associazione ARCO, attività dedicate al benessere e la presentazione di un libro. I campanili delle quattro chiese saranno illuminati di rosa

Una giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno, alla salute delle donne e all'importanza della diagnosi precoce. È l'iniziativa organizzata dal Comune di Filadelfia e dalla Commissione Pari Opportunità per il prossimo 17 ottobre, nell'ambito di Ottobre Rosa, il mese internazionale dedicato alla sensibilizzazione sui tumori al seno.

L'appuntamento prevede un programma di attività informative, controlli sanitari e momenti di partecipazione rivolti alla cittadinanza, con l'obiettivo di promuovere la conoscenza degli strumenti di prevenzione e favorire l'accesso ai percorsi di screening.

Informazione, attività fisica e cultura

La giornata si aprirà con un incontro informativo dedicato alla prevenzione e ai programmi di screening, durante il quale saranno fornite indicazioni sui controlli periodici e sui percorsi sanitari disponibili. L'obiettivo è sensibilizzare le donne sull'importanza della diagnosi precoce e della partecipazione ai programmi di prevenzione.

Il programma proseguirà con alcune attività dedicate al benessere psicofisico. Sono previste una sessione di risveglio muscolare e una passeggiata lungo le vie del centro storico, per promuovere il movimento, la socialità e l'adozione di stili di vita sani.

Spazio anche alla cultura, con la presentazione del libro «Emilia la mia stella», un appuntamento curato dalla Biblioteca Comunale che offrirà ai partecipanti un'occasione di riflessione e confronto.

Il camper dell'associazione ARCO per visite e controlli

Tra le iniziative principali figura la presenza del Camper della Prevenzione dell'associazione ARCO, attraverso il quale sarà possibile effettuare visite e controlli dedicati alla salute della donna.

L'attività consentirà di portare sul territorio un servizio sanitario di prevenzione, facilitando l'accesso ai controlli e alle informazioni utili per la diagnosi precoce.

L'associazione ARCO è impegnata nelle attività di sensibilizzazione, prevenzione e assistenza alle persone che affrontano la malattia. Attraverso il lavoro dei professionisti e dei volontari, l'organizzazione offre sostegno ai pazienti e contribuisce alla diffusione di una maggiore consapevolezza sull'importanza dei controlli sanitari.

La partecipazione dell'associazione rappresenta quindi uno degli aspetti centrali della giornata organizzata a Filadelfia, affiancando alle iniziative informative la possibilità di usufruire direttamente di prestazioni dedicate alla prevenzione.

I quattro campanili della piazza illuminati di rosa

L'iniziativa si collega anche alla Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico, che ricorre il 13 ottobre.

In questa occasione, Filadelfia aderirà simbolicamente alla campagna attraverso l'illuminazione di rosa dei campanili delle quattro chiese che si affacciano sulla piazza cittadina.

Si tratta di uno degli spazi più caratteristici del centro storico, contraddistinto dalla particolare configurazione a croce greca e dalla presenza delle quattro chiese disposte sui quadranti della piazza.

L'illuminazione rappresenterà un segno di attenzione verso le donne che affrontano la malattia e un richiamo all'importanza della sensibilizzazione, della prevenzione e del sostegno alle persone coinvolte.

L'invito dell'amministrazione comunale

La manifestazione del 17 ottobre intende coinvolgere la comunità attraverso un programma che affianca informazione sanitaria, attività fisica, cultura e momenti di incontro.

L'amministrazione comunale e la Commissione Pari Opportunità invitano i cittadini a partecipare alle iniziative, sottolineando l'importanza di una maggiore diffusione della cultura della prevenzione e della conoscenza dei servizi sanitari disponibili.

Il messaggio scelto per accompagnare la giornata richiama proprio il valore dell'informazione e dei controlli periodici: «Prevenire significa prendersi cura della vita. E ogni gesto di informazione, ogni controllo e ogni momento di sensibilizzazione possono fare la differenza».