Il 13 e 14 marzo due giornate tra gaming, scacchi, sport e fumetto. L’assessore alla Cultura Stefano Soriano: «Il gioco è lo strumento più semplice per far sentire i ragazzi parte della città»

Due giorni di giochi, sport e creatività nel cuore della città. Il 13 e 14 marzo Palazzo Gagliardi si trasformerà in una grande area di incontro dedicata a ragazzi, famiglie e appassionati di ogni età grazie a “Vibo in Gioco”, l’evento promosso dal Comune di Vibo Valentia per valorizzare il ruolo educativo e sociale del gioco.

Per l’occasione uno degli edifici più rappresentativi del centro cittadino diventerà uno spazio aperto e dinamico dove sport, attività creative e divertimento si intrecceranno in un’unica esperienza collettiva.

L’obiettivo dell’iniziativa è soprattutto quello di avvicinare i più giovani agli spazi pubblici della città attraverso attività che parlano il loro linguaggio. «Abbiamo immaginato “Vibo in Gioco” come un modo per avvicinarci ai ragazzi attraverso ciò che amano di più: il gioco», spiega l’assessore alla Cultura Stefano Soriano.

«Ma non un gioco fine a sé stesso. Un gioco che li porti a vivere gli spazi della città in modo nuovo, sentendoli propri, riconoscendoli come luoghi che appartengono anche a loro».

Per due giorni Palazzo Gagliardi diventerà quindi un luogo di incontro e condivisione. «Per due giorni Palazzo Gagliardi diventa la loro casa, un luogo dove muoversi liberamente, sperimentare e incontrarsi», continua Soriano.

Il gioco, sottolinea l’assessore, diventa così uno strumento per costruire relazioni. «Quale strumento migliore del gioco per creare legami? Che sia una sfida alla console, un tavolo da scacchi, una partita di tennis tavolo o un laboratorio di fumetto, ciò che conta è divertirsi insieme».

E proprio nella condivisione sta il significato più profondo dell’iniziativa: «È così che si costruisce comunità: condividendo esperienze e passioni».

Il programma

Venerdì 13 marzo la mattinata sarà dedicata interamente alle scuole. Gli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado parteciperanno a un percorso tra diverse attività ludiche e creative.

I ragazzi potranno mettersi alla prova con videogiochi su console, giochi da tavolo, calcio balilla, scacchi, tennis tavolo, disegno e minigolf, muovendosi tra le diverse aree dell’evento e completando il proprio “Passaporto del Giocatore” man mano che sperimentano ogni attività.

La mattinata sarà seguita in diretta da Radio Onda Verde, che racconterà l’evento con collegamenti e interviste. Nel pomeriggio, dalle 15:30 alle 19:30, gli spazi di Palazzo Gagliardi saranno invece aperti a tutti.

Sabato 14 marzo l’iniziativa coinvolgerà l’intera cittadinanza. La mattina, dalle 10:00 alle 13:00, sarà dedicata al gioco libero, mentre il pomeriggio proporrà una serie di appuntamenti speciali.

In programma workshop di fumetto, sessioni di disegno dal vivo, dimostrazioni di scacchi e tennis tavolo, prima delle interviste finali e dei saluti istituzionali.

L’idea alla base dell’evento è semplice ma ambiziosa: creare un momento capace di unire generazioni diverse attraverso un linguaggio universale.

Un’occasione per far incontrare ragazzi, famiglie e cittadini nel segno di un’attività che attraversa tutte le età: il piacere di giocare insieme.