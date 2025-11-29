È rientrata a “casa” la pregiata aureola dell'effigie di Sant'Andrea apostolo situata nella chiesa parrocchiale di Parghelia . Ad accoglierla con grande devozione e trasporto ci hanno pensato il parroco don Giuseppe Florio e il gruppo di volontari della locale arcipretura , tra cui il consigliere comunale Gabriele Vallone . Il tutto in occasione dell'anno giubilare e dei solenni festeggiamenti in onore del santo patrono della ridente cittadina costiera, in programma oggi e domani , 29 e 30 novembre. L'aureola argentea è tornata a splendere sul capo della statua di Sant'Andrea apostolo dopo un opportuno restauro conservativo realizzato dal maestro orafo Tommaso Belvedere , titolare di un omonimo laboratorio sito nel centro storico di Tropea.

Un intervento che il valente artigiano del luogo ha realizzato i n modo del tutto gratuito , spinto dalla grande devozione verso il santo patrono di Parghelia. Da qui i sentimenti di gratitudine espressi nei suoi confronti dalla comunità civile e religiosa della cittadina tirrenica. Non è la prima volta, tra l'altro, che il maestro Belvedere opera sulla pregevole statua di scuola napoletana di Sant'Andrea apostolo. Nei mesi scorsi , infatti, ha svolto un accurato intervento conservativo di ripulitura e lucidatura sul settecentesco reliquiario e sui pesci argentei che addobbano il simulacro. L'effigie raffigura il santo in abito verde scuro e con un mantello rosso che abbraccia la croce a forma di X posta sulle sue spalle. Nella mano sinistra tiene due pesci, sul petto un medaglione d'argento con all'interno una preziosa reliquia.