L’iniziativa del club service, presieduto da Daphne Iannelli, nell’ambito del progetto "Per una città più pulita riqualifichiAMOci"

Alla presenza del sindaco di Parghelia Antonio Landro, il Rotaract Club Tropea, presieduto da Daphne Iannelli, ha donato nei giorni scorsi dieci posacenere per arredo urbano al Comune al fine di installarli in punti strategici del paese. I posacenere sono stati acquistati grazie al ricavato raccolto durante il passaggio delle consegne avvenuto il 10 agosto scorso. Il progetto “Per una città più pulita riqualifichiAMOci” rientra nell’ambito della Commissione distrettuale azione pubblico interesse. «Questo – dichiara Daphene Iannelli – vuole essere un gesto di civiltà e di cittadinanza attiva. Gettare i mozziconi di sigaretta per strada ha un notevole impatto sia per l’ambiente e per la successiva pulizia del territorio che per tutti gli esseri viventi, compreso l’uomo. Quindi da oggi, grazie all’installazione dei posacenere, i cittadini, i turisti ed i visitatori avranno la possibilità di non inquinare più».