Si terrà domani, 2 ottobre, a Parghelia “Ottobre in rosa”, evento ideato per sensibilizzare la comunità alla prevenzione del tumore al seno. La manifestazione prenderà vita sotto forma di convegno a partire dalle ore 16 presso la Scalinata Comunale alla presenza dell’amministrazione comunale, della Pro loco e di diverse associazioni del territorio che hanno fatto della prevenzione al tumore la loro mission. L’evento è stato fortemente voluto dai volontari del Servizio civile universale Taxi Verde impegnati nei progetti “Il valore dei Borghi Calabresi” e “Il valore dell’ambiente”. Ad aprire la scaletta degli interventi sarà Elia Lorè in rappresentanza dei ragazzi del Servizio civile, che introdurrà alle motivazioni che hanno spinto i volontari a proporre un evento che affrontasse questo tema di impegno sociale. A seguire l’intervento di Angela Greco, in rappresentanza dell’associazione Taxi Verde, ente promotore di progetti del Servizio civile universale in tutta la Calabria. Il dibattito entrerà nel vivo delle argomentazioni scelte con l’associazione Airc, ente nazionale che dal 1965 conduce ricerche sul cancro, a intervenire sarà la responsabile territoriale Caterina De Carlo. [Continua in basso]

Successivamente interverrà Francesco Petrolo, presidente della Lilt Vibo Valentia, la lega italiana per la lotta contro i tumori, l’associazione opera senza fini di lucro e il suo compito istituzionale primario è diffondere la cultura della prevenzione come metodo di vita. Continuerà il dibattito Ernesto Stella, presidente di “Insieme Per”, associazione che si impegna nell’assistenza ai malati oncologici nella provincia di Vibo Valentia. A seguire Stefania Gatto, presidente di “Vibo in Rosa”, organizzazione di beneficienza formata da donne che hanno vissuto sulla loro pelle il tumore al seno e che unite organizzano eventi di sensibilizzazione sul tema. Interverrà anche Domenico Restuccia, vicepresidente di “Noi o Lui?”, associazione nata per onorare il ricordo di Stefania Restuccia, figlia di Domenico scomparsa per un osteosarcoma il 24 maggio 2017 all’età di ventun anni. A chiudere la scaletta degli interventi la Teresa Landro che presenterà delle slides d’approfondimento sullo screening mammografico. La serata avrà fine con l’inaugurazione della panchina rosa per la prevenzione del tumore al seno che verrà collocata in Piazza Sant’Andrea a Parghelia, inoltre per l’occasione la scalinata comunale si illuminerà di rosa per tutto il mese di ottobre.