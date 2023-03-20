Il parco destinato ai bambini sta per sorgere nei pressi delle case popolari, in una zona che il consigliere di minoranza Pietro Comito ritiene pericolosa

«Il Comune di Vibo Valentia sta realizzando un parco giochi davanti al cancello di un’abitazione privata», la denuncia arriva da Pietro Comito, consigliere di minoranza. L’area destinata ai bambini sta per sorgere in contrada Contura, nei pressi delle case popolari nella frazione Piscopio. «Lo spazio – spiega Comito – non è idoneo per via della presenza di un cancello di un’entrata secondaria». Lo stesso si dice rammaricato per non essere stato informato del progetto. [Continua in basso]

«Chiedo – spiega – che il parco venga spostato in una zona più sicura per i bambini e non davanti a un ingresso dove transitano le auto. Nella stessa piazza – ribadisce il consigliere comunale d’opposizione – ci sono altri spazi dove realizzare l’area giochi». Sebbene il problema sia stato posto all’attenzione dell’assessore Giovanni Russo, questa mattina gli operai hanno iniziato i lavori. «Mi auguro – conclude – che il sindaco Maria Limardo, possa intervenire per individuare una soluzione più idonea e sicura».